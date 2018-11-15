Erdoğan, Mahmud Abbas'la Gazze'yi görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Gazze'de yaşananlarla ilgili olarak Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’la telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Gazze’de yaşananlarla ilgili bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise görüşmede Türkiye'nin 'Filistin davasına' olan desteğini ifade etti.

Tülin Bumin'e taziye telefonu

Öte yandan Erdoğan'ın hayatını kaybeden gazeteci-yazar Kürşat Bumin’in eşi Tülin Bumin’i de telefonla arayarak taziyelerini ilettiği belirtildi.