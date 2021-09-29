Erdoğan'la Putin arasında antikor sayısı diyaloğu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'de bir araya geldi yaklaşık 3 saat süren toplantının içeriğiyle ilgili açıklama yapılmadı. İki lider arasında antikor sayısı ile ilgili bir diyalog yaşandı. Putin'in antikor sayısını 15, 16 olarak söylemesinin ardından Erdoğan, "Benimki binin üzerinde" dedi.

Putin, Soçi'de yaptığı görüşme sonrasında devlet başkanlığı rezidansının önünde uğurlama yaparken Erdoğan ile bir süre ayak üstü sohbet etti.

Kendisinin yanında çalışan 30 kadar kişinin Covid-19 nedeniyle hastalandığını anlatan Putin, en yakınında 24 saat çalışan bir kişi dahil bunların üçüncü doz Covid-19 aşısını geç yaptırması nedeniyle virüs kaptığını kaydetti.

Buna rağmen kendisine bir şey olmadığını anlatan Putin, antikorunun çok yüksek olduğunu söyledi.

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