Erdoğan: Kuzay Irak'ta bağımsız bir devlet kurulmuyor, sürekli kanayan bir yara açılıyor

MNG, KIŞ SPORLARINA YATIRIM YAPACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyükşehir Belediyesinin yaptırdığı fuar alanı ile MNG\'nin 160 bin metrekarelik kapalı alan ve 16 mağazanın bulunduğu, eski terminal binası yerine yaptırdığı AVM\'nin açılış törenine katıldı. MNG Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nazif Günal\'a teşekkür etti. Palandöken Kayak Merkezine kardeş olarak 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları için yaptırılan Konaklı Kayak Merkezine Mehmet Nazif Günal\'ın yatırım yapacağına işaret eden Erdoğan \"Kış sporlarıyla ilgili Konaklı\'da bir merkez yapmaya söz verdi\" dedi. Bunun üzerine Günal oturduğu yerden ayağa kalkarak, \"Emrederseniz olur\" diye karşılık verince, Erdoğan \"Hayırlı olsun\" dedi.

\'SİHA İLE PİKNİK YAPANLARI VURUYORLAR\' İDDİASI

Büyükşehir Belediyesi\'nin yaptırdığı fuar merkezinin Ortadoğu\'nun en büyük tesisi olduğunu, 12 bin kişiyi ağırlama kapasitesi sahip bulunduğunu anlatan Erdoğan, önünde bulunduğu AVM\'nin ülkemizin en büyük 5 alışveriş merkezinden biri olduğunu savundu. Ülkedeki üniversite sayısını 74\'ten 184\'e çıkardıkları ve 81 ile yaydıklarına hatırlatan Erdoğan, böylece üniversiteyi öğrencilerin ayağına götürdüklerini belirtti. İnsansız hava ve silahlı insansız hava araçları yaptıklarına dikkati çeken Erdoğan, bu konuda şunları söyledi:

\"Ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler Kandil\'i arkasına alanlar ne diyor? \'Bu silahlı insansız hava araçlarıyla piknik yapanları vuruyorlar\' diyor. Adamlar şu anda teröristlerin adını da piknik yapanlar koydular. Çıkıyor genel başkanı \'Ama onların yanında silah yoktu ki\' diyor. Şimdi teröristin yanında silah yokmuş. Sayın Kılıçdaroğlu sen orada mıydın, oraya mı gittin? Her şeyiyle bas bas bağrıyor, ben buradayım diyor. Bütün çekimler yapılıyor, kameralarla yer tespitleri yapılıyor ve vuruyor. \'İnlerine gireceğiz\' dedik mi? Şunu unutmasınlar \'Şehadete yürüyen bu gençlerimizin biz intikamını alacağız. Onların kanını yerde bırakmayacağız\' dedik ya hangi batı ülkesine sığınacaklarsa varsın oraya sığınsınlar. Ama bu ülkede halkımın huzuruna asla müdahale edemeyecekler. Onlar polisime, askerime, korucuma asla bu tür yollarla kan kusturamayacaklar.\"

SAVUNMA SANAYİ

Türk, Kürt ayırımına asla düşmeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, Kürtlere seslendi ve istismar edenlere kanmamalarını istedi. Kürtlerin oyuna gelmemelerini ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

\"Bize insansız hava aracı, silahlı insansız hava aracı vermediler. Ama şimdi onu biz yapar hale geldik. Kötü komşu ev sahibi yaparmış var ya aynen bizi teknolojide bu noktaya getirdiler. Kendi uçağımızı da yapacağız, kendi silahımızın envai çeşidini yapıyoruz. Kendi tankımızı yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Kıbrıs\'ta da bize aynı numarayı yaptılar. Orada bize telsiz vermediler. Ama şimdi onlara ihtiyacımız yok. Biz yapıyoruz. teknolojide güçlü bir altyapı gerekiyor. Bu konularda hemen netice almak mümkün değil. Savunma seferberliğinin meyvelerini yeni yeni alıyoruz. Tanktan topa, uçaktan uyduya, tüfekten tabancaya olan ihtiyacımızı kimseye bağımlı olmadan üretmeyi hedefliyoruz. Çok ciddi mesafe katettik. Şu halimizde bile terörle mücadelemizi kimseye muhtaç olmadan sürdürecek noktadayız.\"

\"2053\'Ü SİZ GÖRECEKSİNİZ\"

Gençlere seslenirken Erdoğan \"Ben 2053\'ü göremiyeceğim ama size öyle temeller atacağız ki inşallah 2053\'ü göreceksiniz, 2071\'i de göreceksiniz. 2053 Türkiyesi\'ni beraber inşa etmeye var mıyız? İşte öyle bir Türkiye kuralım onun için çok çalışacağız, gayret edeceğiz\" dedi.

Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkelerinin unutulmamasını isteyen Erdoğan, yabancı güçlerin sadece Türkiye\'den rahatsızlık duyduğunu anlattı. Kuzey Irak yönetimine hiç bir karşılık beklemeden kardeşlik, komşuluk hukuku gereği destek verdiklerini anlatan Erdoğan, hiç kimsenin kökeniyle, diniyle, meşrebiyle ilgilenmediklerini belirtti. Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

\"Bu FETO denilen adam ümmeti parçaladı maalesef. Fakat şu anda nerede Amerika\'da. Amerika\'da beyler gibi yaşıyor. Buradan kaçanların bir kısmı da dünyanın değişik yerlerinde sığınacak delik arıyorlar. Nereye kaçarsanız kaçın biz de sizi kovalayacağız. Şu anda bütün imkanlarımızla dünyadaki lider ve hükümet başkanlarıyla bunları konuşuyoruz. Bir çok yerde okulları yurtları kapatılmaya başlandı. Kararlıyız üstüne üstüne gidiyoruz ve bu milleti parçalayanlara bedelini ağır ödeteceğiz.\"

Erdoğan konuşmasından sonra MNG AVM ile Büyükşehir Belediyesinin yaptırdığı fuar alanının açılış kurdelesini kesti. Erdoğan, davetlilerle birlikte yeni yapılan tesisleri gezdi.

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