-ERDOĞAN: KORKU BELASINA BİR ŞEY YAPAMIYORLAR ANKARA (A.A) - 10.06.2011 - AK Parti Genel Başbakanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Terör örgütünün ne olduğunu aslında halkım, benim Kürt kardeşlerim çok iyi biliyor. Bunlar ondan çok mutazarrır, artık bıktılar, 'düşün yakamızdan' diyorlar ama korku belasına da bir şey yapamıyorlar'' dedi. Başbakan Erdoğan, NTV'de, katıldığı ''Seçime Doğru'' programında yöneltilen soruları yanıtlarken bugün partisince Ağrı'da düzenlenen mitingde ''Biz başımız dara düştüğümüzde millete gidiyoruz, karanlık odaklara gitmiyoruz'' dediğinin hatırlatılması üzerine, şunları söyledi: ''Derinler var. Hatta derin karanlık odalar da vardır. Bu ülke onlardan tabii çok çekti. Biz onları bu ülkeden artık tamamen saf dışı ediyoruz. İnşallah Türkiye onlardan temizleniyor. Temiz siyaset AK Parti ile ülkemizde yavaş yavaş egemen oluyor. Çünkü, milletimiz yola çıkarken bize bu rotayı çizdi. O zaman kamuoyu araştırmalarını yaptığımız zaman bize ısrarla 'temiz siyaset' dediler, 'çeteler olmasın' dediler, 'karanlık odalar olmasın' dediler, 'derin devlet olmasın' dediler. Hep bunları bizden talep ettiler. 42 bin denek üzerinde yapmıştık. Partimizin adını Adalet ve Kalkınma Partisi koyarken kısaltılmışta da AK Parti koyduk. Bunun altında hep bunlar yatıyor. bunlar manidardır. Bu şekilde de süreci başlattık, böyle de devam ediyor. Zannederim ki neticesi de güzel olacak. Çünkü milletimin talepleri yerine geliyor, milletim de karşılığını bulduğu taleplerin cevabını demokratik yoldan, demokrasiyi güçlendirmek suretiyle en güzel şekilde verecektir.'' ''İktidara ilk geldiğiniz zaman 'Hükümet oldular ama iktidar olabilecekler mi?' diye bir soru vardı. Bu soru hükmünü yitirdi mi?'' şeklindeki soruyu yanıtlayan Erdoğan, AK Parti'nin hükümet ve iktidar olduğunu söyledi. -''RED POLİTİKALARINI, İNKAR POLİTİKALARINI BİZ HALLETTİK''- Erdoğan, Güneydoğu illerinde yaptığı mitinglerde hizmet vurgusu yaptığı hatırlatılarak yöneltilen ''Bölge halkının ruh halini nasıl gördünüz?'' şeklindeki soruyu yanıtlarken, bugün Ağrı'da yaptığı konuşmada terör örgütüne atıfta bulununca, BDP'nin terör örgütünden nemalandığını söylediği zaman alandaki kitlenin tepki verdiğini anlattı. Erdoğan, şöyle devam etti: ''Düşünün, kalkıp da telefon tehditleri ile adayından vatandaşına kadar böyle bir mekanizma çalıştırılırsa ne yapılacak? Vatandaş o zaman bir ikilemin içinde kalıyor. Bir tarafta her an kendisini tehdit eden bir çalışma, bir mekanizma var, öte tarafta insanca yaşamanın heyecanı var. Böyle bir durum karşısında bize de düşen ciddi bir sorumluluk var. Biz de bütün tedbirlerimizi bu noktada yoğunlaştırarak alıyoruz, almak zorundayız.'' Yol ve suyun medeniyet olduğuna işaret eden Erdoğan, Güneydoğu Anadolu'nun BDP'li belediyelerinin çoğunda sorunun çözülmediğini ama AK Partili belediyelerin su sorununu çözdüklerini söyledi. Erdoğan, ''Kürt sorunu konusunda seçim kampanyası boyunca sizin daha muhafazakar ve daha milliyetçi bir dil kullandığınızı söyleyenler oldu. Öyle bir üslup değişikliği oldu mu?'' sorununu yanıtlarken ''Ret politikalarını, inkar politikalarını biz hallettik. Bu iktidarda böyle bir şey söz konusu değil. Asimilasyonu biz hallettik. Bizim Kürt kardeşlerimizle bir sorunumuz yok'' dedi. AK Parti'de 60'ı aşkın Kürt milletvekili, Hükümette ise 4 Kürt bakan olduğuna dikkati çeken Erdoğan, ''Bu ülkede bu tür bir problem yok. Sadece burada BDP, terör örgütü bunun üzerinden siyaset yapıyor. İstismar siyaseti bu. Biz tam aksini yapıyoruz. Biz hizmet siyaseti yapıyoruz, eser siyaseti yapıyoruz. Bu ülkenin kardeşliğine, birliğine, beraberliğine vurgu yapıyoruz. Bizi diri tutacak onlar. Onun için biz projemizin adını 'Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi' koyduk. Öyle yürüyoruz, bunu da aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Temenni ederim ki birlik beraberlik içinde bu işleri çözeriz'' diye konuştu. ''Kürtçe ezan söylemini tehlikeli mi buluyorsunuz?'' sorusuna Erdoğan, ''Çok, çok tehlikeli bir şey. Ezanın evrenselliği vardır, ezanın evrenselliğine terstir. Almanya'da İngiltere'de, Malezya'da, Endonezya'da farklı bir ezan dinlemezsiniz, ezan aynen ülkemizde okunduğu gibidir, hiç değişmez, ortak çağrıdır'' yanıtını verdi. -''ÖYLE KİTAPLAR VARDIR Kİ BOMBADAN DAHA TESİRLİDİR''- Erdoğan, tutukluluk sürelerinin uzunluğuna işaret ederek, davaların kısa sürede karara bağlanması gerektiğini belirtti. Sorunun çözümü için personel alımına hız vermek istediklerini ifade eden Erdoğan, Danıştay'ın önlerine kamera olayını getirdiğini dile getirdi. Erdoğan, ''Bugüne kadar kamera ile mi alınıyordu personel? 'Madem kamera diyorsunuz, biz de almıyoruz' dedik'' dedi. İlk derece mahkemelerine ciddi bir elaman alımı yapılacağına işaret eden Erdoğan, Bölge Adliye Mahkemelerinin temyizin yükünü alacağını anlattı. ''Sizin kitap-bomba benzetmeniz Nedim Şener'i çok rahatsız etti. Kitap yazmak nasıl terör olur?'' sorusu üzerine Erdoğan, ''İleride beyefendi ile bir araya gelirsek... Öyle kitaplar vardır ki, bombadan daha tesirlidir'' dedi. Erdoğan, ''Meydanlarda epey tartışmalar oldu, seçimden sonra unutacak mısınız?''sorusuna şu yanıtı verdi: ''Öyle şeyler vardır ki bizde çok ciddi yaralar açmıştır. Ben kelimeleri çok seçerek konuşurum. Bazı şeyler vardır ki söylendiği için karşılığını benden bulmuştur ama bunun dışında asla hakarete varan bir ifadeyi kullanmam. Ama düşünün ki bir genel başkan çıkıyor, 'Ben dişlerini sökeceğim' diyor. Ana muhalefetin başı. Böyle bir ifadeyi nasıl kullanırsın. Öbür tarafta bakıyorsun, bir diğeri, çok çok terbiyesiz, utanmaz, bu tür şeylere varıncaya kadar. Sizin ailenize yürüyorlar, iftiralarla... Ama biz bu tür şeylerin içine girmedik. Bu tür şeyleri ben yapmadım, yapmam. Ne karakterimde, ne aldığım terbiyede bu yok ama bana karşı namertlik yapana aynı kelimesiyle aynada kendisini görmesini isterim. Temenni ederiz ki gösterdiğimiz nezaketin karşılığını alalım.'' Erdoğan, eleştiriden çok hoşlanmadığı yönünde eleştiriler olduğunun söylenmesi üzerine, eleştiriden değil hakaretten hoşlanmadığını ifade etti. Erdoğan, ''Eleştiri olursa başım gözüm üstüne ama hakaret olursa ona tahammül edemem'' dedi.