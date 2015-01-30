Erdoğan kitabın adını anmadı, Ali Baba ve 40 haramiler gafı yapan Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Somali ziyareti sırasında çocuklara hediye ettiği bir kitabı gaf yaparak gündeme getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Erdoğan’ın Somalili çocuklara "Ali Baba ve Kırk Haramiler" adlı kitabı hediye ettiğini söyleyerek büyük bir gafa imza atan Kılıçdaroğlu, “Somali’ye gittiler çocuklara kitap hediye ediyorlar. Ali Baba ve 40 haramiler. Ya Türkiye’de yeterince harami var” ifadelerini kullanmışti. Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği kitabın ismini dile getirmekten kaçındığı gözlemlenen Erdoğan, "Somali ziyaretinde hastane ziyaretinde çocuklara dağıttığım hediyeleri ne olduğunu bilmeden, Türkiye Cumhurbaşkanına bir saygısızlık yaptı. Yine rezil oldu. Kılavuzu karga olanın .... bunu biliyorsunuz ben söylemeyeyim" ifadelerini kullandı.

Erdoğan boyama kitabı hediye etmişti

Gerçek aslında böyle değildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Somali ziyareti sırasında açılışını yaptığı eğitim ve araştırma hastanesinde Somalili çocuklara boyama kitabı hediye etmişti.

Kırşehir'de toplu açılış törenine katılan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Biz Somali'de büyük açılışlar yaparken burada ana muhalefetin genel başkanı çıktı, bu Somali ziyaretinde hastane ziyaretinde çocuklara dağıttığım hediyeleri ne olduğunu bilmeden, Türkiye Cumhurbaşkanına bir saygısızlık yaptı. Yine rezil oldu. Kılavuzu karga olanın .... bunu biliyorsunuz ben söylemeyeyim.

Biz çocuklara boyama kitabı dağıtıyoruz. Ona bu aklı verenler bunu ona yaptırıyorlar. Hadi onlar şuursuz, onlar edepsiz. O da almış bu montajı kullanıyor. Sonuçta ne oldu? Kendisi küçük düştü yine dünyaya rezil oldu.