Başbakan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun 13 sorusuna yanıt vermedi

Hülya Karabağlı / ANKARA

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bütçe görüşmelerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 13 sorusunu yanıtlamadı. Kılıçdaroğlu, “2002'de hapishanedeki kişi sayısı 59 bin 429’dı. 2012 yılında 125 bin 100 kişi oldu. Ekonomi iyiyse, işsizliği çözdüyseniz, insanlar niye hapishaneye girer” sorusuna da yanıt bekliyor. CHP Grubunun belirlediği ve yanıtların beklendiği 13 soru şöyle:

Neden 37 gün gecikmeli

- Sayın Başbakan, yasayı ihlal ederek Orta Vadeli Programı neden 37 gün gecikmeyle açıkladınız?

-Sayıştay Raporları TBMM’ye gelmeden kesin hesap kanunu tasarısını nasıl değerlendireceğiz? " Kanun hükmünde kararnameyle düzenleme yaptık. Raporlar o nedenle yetişmedi" diyeceksiniz. O kanunu çıkarırken Sayıştay Genel Kuruluna sordunuz mu, sormadınız mı? Sormadıysanız, siz Sayıştay’ı da tanımıyorsunuz demektir. Böyle devlet olur mu? Sayın Başbakan, o raporlar Sayıştay’dan niye gelmedi?

-Sayın Başbakan, Niğde'ye gittiğinizde patates üreticisinin derdini sordunuz mu? Patates 10 kuruşa düştü, ne oldu da bu böyle oldu? Siz, önce canlı hayvan, sonra kırmızı et, sonra kurbanlık koyun, en sonunda da saman ithal ettiniz. Acaba nasıl oluyor da saman ithal eder noktaya geliyoruz?

-Sayın Başbakan, işsizlik sorununu çözecektiniz, niye çözmediniz, elinizden tutan mı var? Siz yasa getirdiniz de biz karşı mı çıktık?

İcra dairelerinin sayısını niye artırıyorsunuz?

-Sayın Başbakan, sizden önceki ve sonraki icra daireleri sayısını açıklayın. Niçin icra dairelerinin sayısını artırıyorsunuz?

-Sayın Başbakan niçin 7 kez mali af çıkardınız? O mali afları niçin şantaj unsuru olarak kullandınız?

- Sayın Başbakan, Türkiye Cumhuriyeti 1987 yılında 14'üncü büyük ekonomiydi. Bugün 17'nci sırada.

Niye geriye gidiyoruz?

- 1979'dan 2003'e kadar, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütçesinden ödenen faiz 135 milyar lira. 2003-2011 döneminde ödediğimiz faiz 450 milyar lira. Sayın Başbakan 450 milyar lirayı kimin parasından ödediniz?

- Sayın Başbakan, 2002'de hapishanedeki kişi sayısı 59 bin 429’dı. 2012 yılında 125 bin 100 kişi oldu. Ekonomi iyiyse, işsizliği çözdüyseniz, insanlar niye hapishaneye girer?

- Sayın Başbakan, Türkiye Cumhuriyeti’nin, enerji konusunda Rusya'ya bağlı olduğu oranda başka bir ülkeye bu oranda bağlı olan ikinci bir ülke var mı?

Basılmamış kitaba yargı kararıyla yasak

- Sayın Başbakan, kapalı kapılar ardında İsrail'le yaptığınız pazarlıkları niye açıklamıyorsunuz?

- Parasız eğitim isteyenlerin hapse atıldığı bir ülkedeyiz. Sayın Başbakan, yurt dışına gittiğiniz zaman, gittiğiniz ülkelerin Başbakanlarına, "Sizin ülkenizde basılmamış kitaba bir yargı kararıyla yasak getirilirse siz ne düşünürsünüz?” diye sordunuz mu?

- Sayın Başbakan, 12 Eylül darbe hukukunu değiştirmeye var mısınız? Kenan Evren'in getirdiği yasanın arkasına niye saklanıyorsunuz