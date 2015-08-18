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'Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na hükümeti kurma görevini vermeyecek' iddiası

Erdoğan'la bir araya gelen yazar ve tarihçiler izlenimlerini aktardı

18 Ağustos 2015 22:44

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sofrası'nda "Milli Mirasımız ve Gelecek Tasavvurumuz" temasıyla bazı yazar ve tarihçilerle bir araya geldi. Saray Sofrası konukları, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na vermeyecek gibi görünüyor. Erdoğan'ın aklındaki seçim hükümeti 2 aylık olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan , Cumhurbaşkanlığı Sofrası'nda bazı yazar ve tarihçilerle bir araya geldi.  Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen yemek, yaklaşık 3 saat sürdü. 

Yemeğe, çeşitli gazete ve dergilerde araştırma ve yazılarıyla yer alan Mehmet Şevket Eygi, Ertuğrul Düzdağ, Kadir Mısıroğlu, Rasim Özdenören, Mesut Uçakan, Hasan Çelebi, Yavuz Bahadıroğlu, Hasan Celal Güzel, Vehbi Dinçerler ve Hasan Aksay katıldı. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kalın, eski bakanlardan Bekir Bozdağ ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Burhan Kuzu da Cumhurbaşkanlığı Sofrası'nda yer aldı.

Habertürk TV muhabiri Aysun Torun'un verdiği bilgiye göre, Saray Sofrası konukları, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 'na vermeyecek gibi görünüyor. Erdoğan'ın aklındaki seçim hükümeti 2 aylık olacak" dedi.

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