CHP'li Gürsel Tekin: Üç günde hükümeti kurabiliriz

CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, görev verilmesi halinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun üç günde hükümeti kuracağını öne sürdü. Tekin'in iddiasına göre, "CHP-MHP hükümeti kurulabilir. Kılıçdaroğlu, hükümet için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ikna edebilir."

CHP Genel Sekreteri, Habertürk TV Ankara Temsilcisi Veyis Ateş'in konuğu oldu.

Veyis Ateş'in sorularını yanıtlayan Gürsel Tekin'in açıklamaları şöyle:

- Cumhurbaşkanı yarın derhal Kılıçdaroğlu'na görev vermeli. 3 gün içinde hükümet çıkaracak güçtedir.

Veyis Ateş: Nasıl olacak?

- Ben sayın genel başkanımız görev alıp gittiğinde Sayın Bahçeli'yi ikna edeceğine inanıyorum. HDP ve MHP ile dışardan destekli olabilir. MHP ve CHP olabilir. Onlarca formülü var.

Tekin iktidara gelmeleri halinde 5 ayda Ortadoğu ülkeleriyle ilişkileri düzelteceklerini sözlerine ekledi. Tekin, ayrıca Türkiye-AB müzakerelerinde kapanan fasılları bir haftada açtıracaklarını iddia etti.