Erdoğan, kendisini eleştiren o genç bakanla görüştü

Başbakan Tayyip Erdoğan, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki temasları çerçevesinde, Avusturya ziyaretini sert dille eleştiren 28 yaşındaki Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz'u kabul etti.

Başbakan Erdoğan 'ın kaldığı Grand Otel'de gerçekleşen kabul, yaklaşık 50 dakika sürdü. Kurz, görüşmeden sonra açıklama yapmadan otelden ayrıldı.

Kurz, Erdoğan'ın ziyareti öncesi “Erdoğan’ı açıkça uyarıyorum: Avusturya toplumunu bölemez" demişti.

Görüşmeden sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmenin çok olumlu geçtiğini söyledi.

Avusturya Dışişleri Bakanının, Başbakan Erdoğan'ın dünkü konuşmasında özellikle entegrasyon konusunda verdiği olumlu mesajlar için teşekkür ettiğini belirten Çavuşoğlu, "Bu mesajlar için çok memnun olduklarını söylediler" dedi.

Çavuşoğlu, Başbakan Erdoğan'ın görüşmede, ikili ilişkilerin gelişmesi ve AB sürecindeki fasılların açılması konusunda hem fikir olduklarını ifade ettiğini bildirdi.

Görüşmede bölgesel konuların da konuşulduğunu aktaran Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanının özellikle IŞİD tarafından kaçırılan Türklerle ilgili üzüntü duyduğunu ve ailelerin üzüntülerini paylaştığını söylediğini ifade etti.

Kurz'un, Başbakanın verdiği mesajların olumlu olduğunu ve bundan mutluluk duyduğunu söylemesi üzerine başka bir şey sormaya gerek olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Bizim için önemli olan her zaman içeride ve dışarda aynı şeylerin söylenmesi. Başbakanımız buna çok önem veriyor. Sayın Başbakanımız ne düşünüyorsa kapalı toplantılarda da kamuoyuna da her zaman aynı şeyleri söyledi. Avrupalı dostlarımızdan AB süreci dahil her konuda aynı yaklaşımı beklemek bizim hakkımızdır. Kendisi de gayet olumlu şeyler söyledi" diye konuştu.

Sebastian Kurz'un uyum konusuna çok önem verdiğini kaydeden Çavuşoğlu, göçmenlerin Almanca öğrenme konusunda başarılı olunduğunu ancak bazı konularda hala eksiklikler olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri Bakanı Kurz'un bir özeleştiri de yaparak, uyum konusundaki eksiklilklere neden olarak, ülkesindeki aşırı partilerin göçmenlere ve Türklere olumsuz yaklaşımını gösterdiğini belirtti.

Edinilen bilgiye göre, görüşmede Türkiye 'nin AB süreciyle ikili ilişkiler de ele alındı.

Başbakan Erdoğan'ın, AB üyelik sürecinde Avusturya'nın daha aktif rol almasını istediği öğrenildi. Ayrıca hem Başbakan Erdoğan hem de Dışişleri Bakanı Kunz'un, Türkiye ile Avusturya arasındaki karşılıklı ticaret hacminin arttırılması gerektiğini dile getirdikleri ifade edildi.