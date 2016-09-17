Erdoğan: Kendisi annemden sonraki annemdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz darbe girişimini ondan öğrendim" dediği eniştesi Ziya İlgen'in annesinin cenaze namazına katıldı. Erdoğan, "Kendisine annem öldükten sonra annem derdim. Kendisini çok severdim. Allah makamını ali eylesin" dedi. Cenazeye, Başbakan Binali Yıldırım da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopterle Balıkesir'in Erdek ilçesine geldi. Erdek Mayın Filo Komutanlığı'na inen Erdoğan, daha sonra karayoluyla eniştesi Ziya İlgen'in evine gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halitpaşa Mahallesi'ndeki evinde ikamet eden annesi Zümriye İlgen'i (89) kaybeden eniştesine taziyede buldu.

Annesi Zümriye İlgen'i (89) kaybeden eniştesine taziyede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra taziye evinden camiye kadar yürüyerek gitti. Vatandaşlar, Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Çarşı Camii'nde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Bilal Erdoğan, Sümeyye Erdoğan Bayraktar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının ardından Zümriye İlgen, ilçe mezarlığına defnedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kız kardeşi Vesile İlgen'in kayınvalidesi olan Zümriye İlgen, 6 çocuk annesiydi. Zümriye İlgen'in vefatından duyduğu üzüntüye dile getiren Erdoğan, "Kendisine annem öldükten sonra annem derdim. Kendisini çok severdim. Allah makamını ali eylesin" dedi.

İstanbul'a geçti

Eniştesi Ziya İlgen'in annesi Zümriye İlgen'in cenaze törenine katılmak üzere Balıkesir'in Erdek ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törenin ardından helikopterle İstanbul'a gitti.

Cenaze töreni sonrası karayoluyla Erdek Limanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ile diğer yetkililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı taşıyan helikopter saat 15.30'da İstanbul'a gitmek üzere havalandı.

Bu arada, Erdoğan'ın bulunduğu helikoptere bir askeri helikopterin de eşlik ettiği gözlendi