-ERDOĞAN: KENDİ PİSLİKLERİNİ TEMİZLESİN ANKARA (A.A) - 15.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilgili iddiaları konusunda kendisine gönderdiği mektuba ilişkin, ''Bu bomba adeta. Kendi elinde patladı. Çünkü benim büyükşehir belediye başkanım bu noktada bu tür böyle uydurma, saçma sapan şeylerle itham edilerek Kayserili kardeşlerimin, vatandaşlarımın gözünden düşürülecek ya da onun üzerinden AK Parti'ye vurabilecek ne güce, ne kaliteye, ne kapasiteye Kılıçdaroğlu sahip değildir. Bize dürüstlük dersi de vermesin. Önce onlar kendi pisliklerini temizlesin'' dedi. Erdoğan, Rusya Federasyonu'na hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda yaptığı açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, ''CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu dün bir mektup gönderdi size Kayseri'deki iddialarla ilgili olarak. Bir de belge gönderdi aynı zamanda. Bu mektup elinize ulaştı mı? Bu konuda müfettiş görevlendirecek misiniz?'' sorusuna şu yanıtı verdi: ''Mektup konusunda, oradaki ifadede belge dediği şey, bir defa ben hukukçu değilim ama hukukçu arkadaşlarımla yaptığı görüşmede onların belgeyle falan alakası yok. Böyle bir belge olmaz. Bir kişi yazı yazmış, bir yerlere bir şeyler kendine göre havale etmiş, ne imza, ne şu, ne bu yok. Zaten ifade edilen kişi cezaevinde olan bir kişi. Böyle bir süreç var ve oradan kalkıp bizim müfettiş görevlendirme şu, bu gibi kendisinin talepleri bu konuyla ilgili olarak da zaten ilgili birimler geçmişte atılması gereken adımları attılar ki bu kişi içeride. Bunu zaten biz bütçe müzakerelerinde gerekli cevabı anında biz kendisine verdik. Fakat Sayın Kılıçdaroğlu müflis tüccar gibi hala bu tür defterleri karıştırıp buralardan bir şeyler çıkarmaya çalışıyor. Buralardan bir şey çıkmayacaktır. O göndermiş olduğu mektup işte yaklaşık bir A4 sayfası boyutunda bir mektuptur. Arkasına da onları yığmış. Arkadaşlarım üzerinde çalışıyor. Gerekli olan cevabı kendilerine vereceklerdir.'' Partisinin TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmada da muhalefeti eleştiren Erdoğan, muhalefetin hizmete değil makamlara, yapmaya değil kendilerinin 8 yılda yaptıklarını bozmaya talip olduğunu her fırsatta ortaya koyduğunu söyledi. Erdoğan, ''Anamuhalefet Partisi Genel Başkanı, frenleri boşalmışcasına olmayacak vaatler dağıtmaya, belli kesimleri istismar etmeye, özellikle yoksulları, beklenti içindeki vatandaşları istismar etmeye hız vermiş durumda. Ben CHP Genel Başkanı'nın boş ve asla gerçekleşmeyecek popülist vaatlerini eleştirme gereği bile duymuyorum. Gündemi değiştirmek için aslı astarı olmayan, hesabı kitabı ortaya koymamış, Türkiye'nin gerçeklerini dikkate almayan bu boş vaatler, milletimizden zaten gereken cevabı alacaktır'' dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK'da 8 yıl genel müdürlük yaptığını kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu: ''Senden önceki genel müdür olumlu bir neticeyle sana devretti ama senin 8 yıllık döneminde sürekli olarak SSK hep zarar etti. Bu kurumu yönetemeyen sen, batıran sen, şimdi kalktın aile sigortası diyorsun. Bunun da hesabı kitabı yok ha... Çünkü hesap baştan yanlış. Siz ailenin sigortasını attırdınız, aile kurumunu kirlettiniz... Şimdi çıkıp hangi yüzle aile sigortası diyorsunuz. Siz bırakın gençleri istismar etmeyi, bırakın bedelli askerliği. Önce millete, önce kendi partinize ödettiğiniz bedelin hesabını verin. Hangi alanda bir talep var, çarşıda pazarda dolaşırken, birisi gelip 'şu bedelli askerlik ne olacak?' dediği zaman, hemen çıkıyorsunuz bakıyorsunuz meydanda, 'Bedelli askerliği biz halledeceğiz.' Bir yerde, 'askerlik inecek mi?' diye soruyorlar. Hemen çıkıyor bakıyorsunuz '6 aya indireceğiz.' Biz devlet yönetiyoruz ya. Tabii çok daha da ileri gitti. O da enteresan. Dedi ki 'Askerliği yaz tatiline alacağız.' Değerli arkadaşlar, eğer tadında bir askerlik yapılacaksa bu yaz tatilinde yapılmaz. Yoksa askerlik yapmadı mı diye endişe etmeye başladım.''