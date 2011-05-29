Erdoğan: Kemal Kılıçdaroğlu diye biri yok

T24 -

Erdoğan, Kayseri Cumhuriyet Meydanında düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, şunları söyledi:





"Siz kapıcısınız, odacısınız dediler. Arada bir oy verin yeter, sonrasına karışmayın dediler. Siz muhtar bile olamazsınız dediler. Hatta gün geldi, kim oluyorsunuz da cumhurbaşkanı seçiyorsunuz dediler. Biz ne dedik bu meydanlarda onlara, muhtar da olacağız, başbakan da olacağız dedik. Biz onlara cumhurbaşkanını millet olarak seçeceğiz dedik, hem de Kayseri'den seçeceğiz dedik.





Biz onların bize yaptıklarını yapmadık, biz dışlamadık, ötekileştirmedik, horlamadık. Onların yaptığının tam tersine biz 74 milyona aynı nazarla baktır, bir gördük, beraber gördük, kardeş gördük İşte bizim farkımız bu.





Biz elitlerin, zenginlerin, seçkinlerin, bankerlerin değil Türkiye'nin iktidarı olduk. Biz ne istediysek 74 milyon için istedik. Biz ne yaptıysak belli bölgelere değil, 84 vilayete yaptık. Hukuksa, demokrasiyse, refahsa 74 milyon için dedik.





Bizim inançlarımızla oynandı, değerlerimizle alay edildi. Başı açık, başı örtülü böyle bir şey yapmadık. Neden, çünkü hepsi bizim kardeşimiz."







Kemal Kılıçdaroğlu diye biri yoktur





Demokrasinin elinde molotofla 13-14 yaşında çocukların kaldığı yurtları yakmak olmadığını ifade eden Erdoğan, "İşine gelmeyince 'Başbakan ortalığı geriyor' diyor. Bunları anlatmayacak mıyız? Biz sertlikten yana değil, tatlı dille konuşacağız" dedi.



CHP, MHP, BDP'ye gönül verenleri kurulan tezgahı çok iyi görmelerini isteyen Erdoğan, şöyle devam etti:





"Kemal Kılıçdaroğlu diye biri yoktur. Kemal Kılıçdaroğlu sanaldır, sanal. Sayın Baykal kaset mağduru olduğunu söyledi, kapıdan çıktı Kılıçdaroğlu aday değilim dedi, ertesi gün kaset mamulü olarak genel başkan adayıyım dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, siyaset mühendisleri tarafından üretilmiş, CHP'nin başına getirilmiş bir vitrin süsünden ibarettir. Vitrinin arkasındaki çeteler, statükocular, CHP'nin akıl hocaları tarafından yönlendirilen bir figürden ibarettir."





