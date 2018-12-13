Erdoğan: Kaza tüm boyutları ile incelenecek sorumlular ortaya çıkarılacak (Geniş haber) 

Hakime TORUN /ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi\'nde \"İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı\"nda konuştu. Konuşmasının başında Ankara\'daki tren kazasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Erdoğan, \"Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı yaralılara acil şifalar diliyorum. Kaza ile ilgili adli ve idari soruşturmaya başlanmıştır. Cumhuriyet Savcılığımız şu ana kadar 3 kişiyi gözaltına almıştır. Bu kaza tüm boyutları ile incelenecek sorumlular ortaya çıkarılacak gereken her şey yapılacaktır\" dedi.

\"81 MİLYONLUK TÜRKİYE GEMİSİNİN ALTINI OYMAYA ÇALIŞANLARA FIRSAT VERMEYECEĞİZ\"

Ekonomiye ilişkin Erdoğan, \"Kur, faiz, enflasyon üçgeni üzerinden ekonomimize pranga vurmak isteyenleri bir kez daha hüsrana uğrattık. Kurdaki kısa süreli dalglanmayı dahi hükümeti yıpratmak için fırsat bilen kifayetsiz muhterislerin heveslerini kursaklarında bıraktık. Birkaç ay öncesine kadar sabah akşam milletimize karamsarlık pompalayan siyaset simsarları sözüm ona ekonomistler, köşe yazarları bugün adeta dillerini yutmuş durumdalar. Hiçbirinin şimdi çıtı çıkmıyor. Kişisel çıkarı için 81 milyonluk Türkiye gemisinin altını oymaya çalışanlar kesinlikle fırsat bulamayacaklar, fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin ve milletimizin düşmanlarının operasyon haline dönüşmüş çevrelerin eleştirilerine kulak asmayacağız. Hiçbir kirli planı, hiç bir ekonomik tetikçinin ihtiraslarının kulu kölesi olmuş hiçbir menfaatperestin ülkemiz ile hedefleri arasına girmesine müsaade etmeyeceğiz\" diye konuştu.

\"100 GÜNLÜK İCRAAT PROGRAMIMIZIN YÜZDE 97\'Sİ GERÇEKLEŞTİ\"

Erdoğan, \"Millet iradesinin üzerinde hiçbir irade tanımadan hakkın ve halkın rızası için gönlünü ve gözünü Türkiye\'ye çevirmiş mazlumlar için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Yaşadığımız onca sıkıntıya rağmen ilk 100 günlük icraat programımızda yüzde 97 gibi son derece yüksek bir gerçekleşme performansına ulaştık. İcraat programızda yer alan 400 eylemden 340 tanesini tamamladık\" dedi.

\"GERÇEKLEŞEN İCRAATLAR İÇİN 37,3 MİLYAR LİRA SARF ETTİK\"

Erdoğan, \"İnşallah 81 ilimizin tamamına bir millet bahçesi kazandıracağımız gibi büyük ilçlerimizde de bu millet bahçelerinin inşasına devam edeceğiz. İlk 100 günlük icraat programımızdaki kalan 60 eylemin 10 tanesinin mevzuat hazırlıklarını da tamamladık. 2018 yılı bütçesinden yapılan harcamalar itibariyle gerçekleşme oranımız yüzde 86, 8 oldu. İcraat programımızdaki 400 eylemin hepsi için revize edilmiş rakamlar ile 43 milyar liralık bütçe maliyeti öngörürken gerçekleşen icraatlar için 37,3 milyar lira sarf ettik. İcraat programının planlanandan daha az bütçe ile gerçekleşmesinin en önemli sebebi uygulamaya koyduğumuz tasarruf tedbirleridir. Mali disiplinden taviz verilmemiştir\" açıklamasında bulundu.

\"YAKLAŞIK 24 MİLYAR LİRALIK 454 EYLEMİN BİTİRİLMESİNİ TEMİN EDECEĞİZ\"

Erdoğan, \"İkinci 100 Günlük Eylem Planı\'mızda yer alan, yaklaşık 24 milyar liralık 454 eylemin bitirilmesini temin edeceğiz. İllerimize verilen hizmetlerin takibi, tespiti için 81 il karnesi projesini devreye alıyoruz. İllerimize verilen hizmetlerin takibi ve tespiti için 81 İl Karnesi Projesi\'ni devreye alıyoruz. Türkçemizin doğru kullanımını temin ve teşvik etmek amacıyla yeni bir kampanya başlatıyoruz. Şehirlerimizin estetiğine zarar veren tabela kirliliği ile daha yoğun bir mücadeleye girişiyoruz\" ifadelerini kullandı.

\"2019 YILINI YAŞLI YILI İLAN EDEREK ULUSLARARASI YAŞLILIK ŞURASI DÜZENLİYORUZ\"

Erdoğan, \"İkinci 100 günlük dönemde, aktif yaşlanma ve yaşlı hakları konusunda farkındalık oluşturmak gayesi ile 2019 yılını yaşlı yılı ilan ederek uluslararası yaşlılık şurası düzenliyoruz. 81 ilimizin tamamında çocuk işçiliği ile mücadele birimleri kuruyoruz. İmar barışı kapsamında 8,5 milyon vatandaşımızın başvurusunu aldık, kalanları almaya devam ediyoruz. Sıfır atık projesini uygulamaya geçiren kamu kurumu sayısını 13 bine yükseltiyoruz\" açıklamasında bulundu.

\"ÖNÜMÜZDEKİ 100 GÜNDE, FETÖ\'NÜN YURT DIŞI YAPILANMASINA ...\"

Erdoğan, \"FETÖ ve PKK PYD\'nin yurt dışındaki finansmal kaynaklarının kesilmesi çalışmalarına hız verdik. Önümüzdeki 100 günde, FETÖ\'nün yurt dışı yapılanmasına, özellikle finansman ayağına darbe vurulmasına yönelik yeni girişimler başlatıyoruz\" dedi.

\"KAYIT DIŞI EKONOMİ İLE MÜCADELE EYLEM PLANI\'NIN HAZIRLANMASINI SAĞLIYORUZ\"

Erdoğan, \"76 yeni yurt binasını hizmete açtık. Bay Kemal ne diyor? Hani yurtlar nerede diyor. Bay Kemal sen bizi takip etmiyorsun ki. Bu memlekette neler var neler var haberin yok. 2002 yılında 186 bin yurt yatak kapasitesi ile aldık. Şimdi bu yatak kapasitesini 689 bine çıkarmış olduk. Bunun tabi klavuzu karga sıkıntı oradan geliyor. 17 dakika projesini başlatıyoruz. Gençlerimizin sesi soluğu olacak \'Aynı Frekanstayız\' adıyla bir Gençlik Radyosu kuruyoruz. Önümüzdeki ikinci 100 günlük devrede, Kayıt Dışı Ekonomi İle Mücadele Eylem Planı\'nın hazırlanmasını sağlıyoruz. Defter beyan sisteminin kapsamını işletme hesabının esasına göre defter tutan mükellefleri de içini alacak şekilde genişletiyoruz. Türkiye Kalkınma Fonu\'nu kuruyoruz. Kitle fonlaması düzenlemelerini yürürlüğe koyuyoruz\" ifadelerini kullandı.

\"KİMLİK KARTI, SÜRÜCÜ BELGESİ İÇİN RANDEVU SÜRESİNİ 60 GÜNDEN 10 GÜNE İNDİRİYORUZ\"

Erdoğan, \"Ağrı ve Iğdır\'ın İran- sınırındaki güvenlik duvarının 40 kilometresine aydınlatması, kamera takip sistemi ve güvenlik sensörü kurduk. 35 kilometresine daha aynı sistemi kuracağız. Çağrı merkezlerini tek bir numarada toplayan 112 acil servis sayısını Hakkari ve Zonguldak\'ı da ekleyerek 44 ile çıkarıyoruz. Yeni randevu sistemini devreye alarak kimlik kartı, sürücü belgesi için randevu süresini 60 günden 10 güne indiriyoruz\" diye konuştu.

\"TRAFİK ENSTİTÜSÜ\'NÜ KURUYORUZ\"

Erdoğan, \"Trafik Enstitüsü\'nü kuruyor, \'Yaşam Tüneli\' gibi farkındalık projelerini hayata geçirerek yaralanmalı ve ölümlü trafik kazalarını geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 1 oranında azaltmayı hedefliyoru\" dedi.

\"TAKSİM\'DEKİ AKM\'NİN OCAK AYI İÇERİSİNDE İHALESİ YAPILMAK SURETİYLE ...\"

Taksim\'deki AKM inşaasına ilişkin Erdoğan, \"Taksim\'deki AKM\'nin ocak ayı içerisinde ihalesi yapılmak suretiyle hemen temelini atıp, oradaki o dev AKM\'yi inşallah dünyaya örnek bir opera merkezi haline getireceğiz. İkinci 100 günlük dönemde, kültür varlıklarının restorasyonu kapsamında 8 tarihi cami ve külliyenin daha restorasyonu tamamlanacak.Temel eğitimden orta öğretime geçiş sürecinde sade, ihtiyaçlara ve öğrencilerin taleplerine cevap verebilen bir sistem oluşturuyoruz. Bay Kemal taşımalı sisteme karşı çıkıyor. Taşımalı sistem niye var? Benim sınıfımda 75 öğrenci vardı neredeyse şimdi 75 öğrencinin olduğu sınıf var mı? Şu anda sınıflarımızda ortalama 30 ve altı. Öyle yerler var ki bunlarda çok çok cüzi kısmi bir şey oralarda mecburen taşımalı sistemi kullanmak durumundasınız. 5 sınıfa bir öğretmenin gittiği zamanları biliriz Bay Kemal\" açıklamasında bulundu.

\"MİlLİ SAVUNMA BAKANLIĞIMIZ 650 BİN GENCİMİZİN BEDELLİ ASKERLİKTEN YARARLANMASINI TEMİN ETTİ\"

Erdoğan, \"Milli Savunma Bakanlığımız 650 bin gencimizin bedelli askerlikten yararlanmasını temin etti. Sınırlarımız içindeki, mayın ve patlamamış mühimmat sebebiyle kullanılamayan 1,6 milyon metrekare alanın temizlik çalışmalarını başlattık. Önümüzdeki ikinci 100 günlük devrede, \'TCG Dolunay\' ve \'TCG Doğanay\' denizaltılarında kabul işlemlerini tamamlıyoruz\" dedi.

\"SAĞLIK MARKET UYGULAMASINI HAYATA GEÇİRDİK\"

Erdoğan, \"Sağlık market uygulamasını hayata geçirdik. Her şey sağlık markette. Sayın Bakan da burada aksi takdirde yanlışı yapanların canını yakarız. Çünkü bunu bizzat şahit olduğum için özellikle bu adımı attık. Önemli bir hastane orada hasta bana şunu söyledi Cumhurbaşkanım şunu görüyor musun dedi büyük bir marketin torbası poşet bunun içinde sarf malzemeleri var hastane halletmedi oğlumu o markete gönderdim aldırdım dedi. Bize bu yakışır mı? Evde sağlık hizmeti. Ülkemizin tarihinde böyle bir şey var mı? Bu sayıyı 1 milyon 200 bine yükselttik. Manisa Elazığ ve Eskişehir\'de 3 şehir hastanesini daha tamamlayarak 20 yeni hastane ve 2 adet ağız ve diş sağlığı merkezini hizmete sunduk Bay Kemal şimdiden seni açılışa davet ediyorum. İnan mutluluk duyarım çok isabetli olur. Bu hastanelerin ne kadar güzel olduğunu gör gör de yalandan kurtul. İkinci 100 gün boyunca 30 adet obezite ile mücadele merkezi açıyoruz\" diye konuştu.

YERLİ HELİKOPTER GÖKBEY

Erdoğan, konuşmasının sonunda \"Sizlere sürprizimizi yapıyoruz perdeyi kaldırıyoruz perdenin arkasından bakalım ne çıkacak? Yerli helikopterimiz Gökbey milletimize hayırlı olsun. Beğendiniz mi? 14 kişi alabiliyor. İsmini de beğendiniz mi? Göklerin beyi olacak inşallah. 2021\'de seri üretime başlayacak\" dedi.

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