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Politika

Erdoğan: Kaza tüm boyutları ile incelenecek sorumlular ortaya çıkarılacak (1) 

  Hakime TORUN /ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"nda  konuştu

13 Aralık 2018 17:32

 

Hakime TORUN /ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi\'nde \"İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı\"nda  konuştu. Konuşmasının başında Ankara\'daki tren kazasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Erdoğan, \"Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı yaralılara acil şifalar diliyorum. Kaza ile ilgili adli ve idari soruşturmaya başlanmıştır. Cumhuriyet Savcılığımız şu ana kadar 3 kişiyi gözaltına almıştır. Bu kaza tüm boyutları ile incelenecek sorumlular ortaya çıkarılacak gereken her şey yapılacaktır\" dedi. 

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