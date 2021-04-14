Erdoğan: Montrö'yle yakından uzaktan alakası olmayan Kanal İstanbul bizi çok daha huzurlu, rahat kılacak

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle Kanal İstanbul'un "uzaktan yakından alakası olmadığını" belirterek, "Burada kendi bağımsızlığımızı, kendi egemenliğimizi tamamen tesis ettiğimiz bir eser kazandırıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 'Kütüphane Söyleşileri'nde, bir öğrencinin "Kanal İstanbul'un ne gibi avantajları olacak ve bunu yaparak Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nden çıkmayı hedefliyor muyuz?" sorusunu yanıtladı.

Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamalarıyla başlayan, 103 emekli amiralin bildirisiyle tartışılmaya devam eden Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin Kanal İstanbul ile "uzaktan yakından alakası olmadığını" vurguladı.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

42 43 kilometre uzunluğu olan bir kanal burası. Bu Kanal ile Karadeniz'i Marmara'ya bağlıyoruz. Bununla birlikte Karadeniz'de ve Marmara tarafında gelen gemilerin oralarda bekleme ya da beklememe, bu süreçlerin hepsi bizim kudretimizde. Bunun Montrö'yle yakından uzaktan bir alakası da yok. Montrö, İstanbul Boğazı'yla alakalı bir sözleşme. Burada kendi bağımsızlığımızı, egemenliğimizi tamamen tesis ettiğimiz bir eser kazandırıyoruz.

Montrö'yle yakından uzaktan alakası olmayan bir Kanal İstanbul bizi çok daha huzurlu, rahat kılacak. Kanal İstanbulumuzu İstanbulumuza kazandırdığımızda, İstanbul çok büyük bir zenginliğe kavuşmuş olacak, İstanbul Boğazı da çevrecilik açısından ciddi manada rahatlayacaktır."