-ERDOĞAN: İZMİR'DE SAĞLIKLI KENTLEŞMEYİ BAŞLATACAĞIZ İSTANBUL (A.A) - 01.06.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''İzmir'de, şehir bir felaket. İzmir'de bu dönem çok ciddi bir sıçrama yaparak, halkın da desteğiyle şehir yenileme projesi ile ekonomik ömrünü doldurmuş, depreme dayanıksız, altyapı ve fiziki koşulları uygun olmayan yapılardan şehri arındırarak, yeni, modern, sağlıklı bir kentleşmeyi başlatacağız'' dedi. Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde ''Türkiye Hazır Hedef 2023'' adlı toplantıda İstanbul, İzmir ve Diyarbakır projelerini tanıttı. Başbakan Erdoğan, İzmir için bir başka projenin Sabuncubeli tüneli olduğunu belirterek, İzmir-Manisa arası ulaşımın uzun yıllardır riskli bir bölgesi olan Sabuncubeli geçişinde bir tünel inşa ettiklerini söyledi. Sabuncubeli Tüneli'ni, 3 kilometresi çift tüp tünel, 1,2 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 4 kilometre uzunluğunda, 2 geliş-2 gidiş olarak planladıklarını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu: ''Bir başka projemiz, İzmir-İstanbul ve İzmir-Ankara otoyolları. İzmir-Ankara ve İzmir-İstanbul otoyolları ile Türkiye'nin 3 büyük ilini birbirine kesintisiz, konforlu, güvenli şekilde bağlıyoruz. İzmir-Ankara otoyolu ile İç Anadolu Bölgesi ve Ege Bölgesi'ni otoyol ağı ile birbirine bağlamış oluyoruz. Bu otobanı tamamladığımızda Ankara'dan İzmir'e karayoluyla ulaşım 5 saate inecek. İzmir-İstanbul otoyolunun temellerini attık. İzmit Körfezi'ne yapacağımız asma köprü ve buradan devamla inşa edeceğimiz otoyolla, İstanbul-Bursa arasını 3,5-4 saate indiriyoruz. Bu yolun çalışmaları devam ediyor. İzmir'de metro hattını da artık metro ağı haline getiriyoruz. İzmir şehir merkezini, şehir içindeki diğer semtlere ve çevre ilçelere, inşa edeceğimiz 4 metro hattı ile bağlayacağız. Üçyol-Bornova Merkez İstasyonu. Üçyol-Otogar, Altay-Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi ve Üçyol-Dokuz Eylül Üniversitesi arasında 4 hattan oluşan toplam 27 kilometre metro hattı inşa edeceğiz.'' Başbakan Erdoğan, Egeray, diğer adıyla İzban Projesi'nin devam ettiğini anımsatarak, 30 kilometre uzunluğundaki yeni demiryolu hattıyla Bergama'nın Aliağa istasyonu üzerinden Menemen'e bağlantısını sağladıklarını, bu hattı oradan da İzmir ve Manisa'ya, demiryolu vasıtasıyla entegre ettiklerini söyledi. Erdoğan, ''Yine 30 kilometrelik ikinci hattı yaptığımızda, banliyö sisteminin güzergahını Tepeköy'den Selçuk'a kadar uzatmış olacağız. Turistler, bölgenin en önemli turizm merkezlerinden olan Selçuk ve Bergama'ya, Menderes Havaalanından direkt olarak hızlı, güvenli ve ekonomik bir şekilde ulaşım imkanına kavuşacaklar. Ayrıca, bu proje tarım ve hayvancılık yönünden de gelişmiş olan Selçuk ve Bergama'nın ekonomisine önemli katkı sağlayacak'' diye konuştu. -İZMİR'İN DURUMU- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir için bir başka ve önemli projenin, şehir yenileme projesi olduğunu belirterek, ''İzmir'de, şehir bir felaket. Yakışır mı? İnanın kaçak binalar var, tamamen gecekondu, salaş yapılarla İzmir bir felaket'' dedi. Erdoğan, İzmir'de bu dönem çok ciddi bir sıçrama yaparak, halkın da desteğiyle şehir yenileme projesi ile ekonomik ömrünü doldurmuş, depreme dayanıksız, altyapı ve fiziki koşulları uygun olmayan yapılardan şehri arındırarak, yeni, modern, sağlıklı bir kentleşmeyi başlatacaklarını anlattı. Proje kapsamında yeni evlenenlere, dar gelir gurubuna, düşük taksitli uzun vadeli ödeme planları ile ev edinme imkanı sağladıklarını belirten Erdoğan, bunu yaparken, hak sahiplerinin de hiçbir kayba uğramadan daha konforlu konut sahibi olmalarını temin edeceklerini söyledi. Erdoğan, şehri yenilerken kimseyi mağdur etmeyeceklerini, en uygun, daha konforlu konut sahibi olmalarını temin edeceklerini kaydetti. Başbakan Erdoğan, 2020 EXPO'ya aday olan İzmir'i, yeni çehresi, tarihi, doğası, insanı ve şehir planı ile zihinlerde iz bırakacak konuma getireceklerini ifade ederek, ''İzmir'deki 1 milyon konutun 150 bini sağlıksız, güvensiz ve ruhsatsız konutlardan oluşuyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında, 2023'te ruhsatsız ve sağlıksız yapı bırakmayalım istiyoruz İzmir'de ve Türkiye'de'' dedi. -''KUZEY EGE LİMANI DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 LİMANI ARASINA GİRECEK''- Bir başka önemli projeleri olan kuzey Ege, yani Çandarlı Limanı'nın yapımına başladıklarını ifade eden Erdoğan, bu proje ile Kuzey Ege Limanı'nı, İzmir'i, Türkiye'nin en önemli lojistik üslerinden birisi haline getireceklerini kaydetti. İzmir'i, Ege ve Akdeniz'in ticaret üssü konumuna yükseltmekte kararlı olduklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: ''Kuzey Ege Limanı'nı, dünyanın en büyük 10 limanı arasına girecek şekilde, bölgedeki diğer limanların tümünden büyük olarak inşa ediyoruz. Bu liman, demiryolu ve otoyol bağlantıları ile Türkiye'nin dünyaya açılan önemli bir kapısı, İzmir'in markasını taşıyacak hayati bir altyapısı olacak. İzmir'e bir kruvaziyer limanı inşa edeceğiz. 3 aşamadan oluşacak bu limanın ilk aşamasını 2015 yılında tamamlıyoruz. Her aşamada kapasiteyi yıllık 1 milyon 300 bin yolcu olarak tasarladık. 2023'te 3. aşamayı da tamamladığımızda, İzmir Kruvaziyer Limanı'nın kapasitesi yılda 3 milyon 800 bin yolcuya çıkacak. Türkiye'nin en eski limanlarından olan İzmir Limanı'nı modernize ediyoruz. Çalışma sahası ve depolama alanlarını yenileyerek, İzmir Limanı'nın şehre katkısını daha da artıracağız. İzmir Limanı'nın geri sahasını genişleterek oluşturacağımız alanları konteyner kara terminali olarak kullanacağız.'' Başbakan Erdoğan, tarihte dünyanın en büyük şehirlerinden biri olan Efes'in antik limanını yeniden inşa ettiklerini belirterek, şöyle konuştu: ''Efes Antik Limanını ve Limana Ulaşım Yolunu Canlandırma Projesi ile Efes tarihi limanını tarihte kullanıldığı şekliyle yeniden canlandırıyoruz. Bu çerçevede bölgedeki antik yapıları da restore ediyoruz. Deniz yolu ile doğrudan Efes antik limanına ulaşımı sağlarken, liman çevresinde de tarihte olduğu gibi yaşam alanları oluşturacağız.'' -9 YENİ YAT LİMANI- Başbakan Erdoğan, İzmir için son projenin yat limanları olduğunu belirterek, turizmde sıçrama olacağı için bu yat limanlarına şiddetle ihtiyaç olduğunu söyledi. Çeşme, Urla, İnciraltı, Pasaport, Karşıyaka, Bayraklı, Aliağa, Yeni Şakran ve Dikili'de olmak üzere 9 yeni yat limanı kurmayı planladıklarını bildiren Erdoğan, yeni yat limanlarıyla İzmir'e toplam 3 bin 150 ilave yat kapasitesi kazandırmış olacaklarını, bütün bu projelerle, İzmir'i çok farklı bir kent konumuna yükselttiklerini söyledi. Bu projelerden bazılarına başladıklarını, diğerlerinin de 12 Haziran sonrasında başlayacağını bildiren Erdoğan, ''İzmir'i Ege ve Akdeniz'in, hatta dünyanın önemli bir ticaret, sanayi kenti, önemli bir turizm noktası haline getireceğiz'' dedi. Erdoğan'ın, İzmir projelerini açıklamasının ardından projeler için hazırlanan kısa film sunuldu. -''DİCLE VADİSİ PROJESİ DİYARBAKIR İÇİN BİR BAŞKA PROJEMİZ''- "Dicle Vadisi Projesi"nin, Diyarbakır için bir başka proje olduğunu belirten Erdoğan, ''Dicle Nehri'ne rağmen yeşil alan miktarının oldukça düşük olduğu Diyarbakır'a, yeşil ile mimarinin uyum içinde yükseldiği yeni bir yaşam alanı kazandırıyoruz. Dicle kenarında kuracağımız bu yaşam merkezi, günlük yaşamın, ticaretin, eğitimin, sporun tabii bir bütünlük içinde kucaklaştığı çok farklı bir alan olacak. Yapılarda yöresel Diyarbakır bazalt taşı kullanılacak. Tek ve iki katlı olarak düşünülen yapılarda Diyarbakır iklimi dikkate alınacak. Yamaçları ise piknik alanları olarak tasarlıyoruz. Piknik alanlarına taşıtın yanı sıra yürüyerek ve bisikletli olarak da ulaşmak mümkün olacak.'' Bu proje ile Diyarbakır'daki insanların yaşam kalitesini artırarak, güvenli, rahat ve kucaklayıcı modern bir yaşam alanı inşa edeceklerini ifade eden Erdoğan, bugüne kadar Dicle için çok proje üretildiğini, ancak hiçbirisinin uygulanmadığını söyledi. -DİYARBAKIR İÇİN DİĞER PROJELER- Diyarbakır için bir başka projenin de Diyarbakır-Şanlıurfa Otoyolu Projesi olduğunu belirten Erdoğan, şu bilgileri verdi: ''Edirne'den başlayarak Ankara'ya kadar kesintisiz ulaşan otoyol, Ankara-Niğde ve Şanlıurfa-Habur kesimini de tamamladığımızda Türkiye'yi boydan boya geçecek bir hat olacak. Ankara projelerimizi açıklarken de belirttiğimiz gibi Ankara-Niğde etabını başlatıyor ve en kısa sürede bitiriyoruz. Şanlıurfa-Habur kesimiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. İşte bu otoyola, Diyarbakır'ı da dahil ediyoruz. Böylece Diyarbakır'ı hem Habur'a, hem de Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Mersin, Niğde, Ankara, Bolu, Düzce, İstanbul ve Edirne'ye kesintisiz bağlıyoruz. Diyarbakır–Erzurum–Trabzon yolunu da inşa ederek, Karadeniz'i Diyarbakır üzerinden Akdeniz'e, Ortadoğu'ya bağlamış olacağız. Diyarbakır çevre yolunun çalışmaları da devam ediyor. Bu yola da hız veriyoruz, en kısa sürede bitireceğiz.'' Erdoğan, bir başka projenin ''Silvan Barajı'' projesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti: ''Silvan Projesi ile 2 milyon 450 bin dekar tarım arazisinin sulanabilmesini sağlıyoruz. Bu projeyle hayata geçecek sulama sistemi sayesinde çiftçilerimize, yılda 735 milyon lira ilave gelir elde etme imkanı getiriyoruz.'' Diyarbakır'a 2 tane de şehir hastanesi kazandıracaklarını ifade eden Erdoğan, ''Kayapınar Şehir Hastanesi, 1 genel ve 7 ihtisas hastanesinden oluşacak. Genel hastane şu anda 500 yatakla faaliyette. Buna, 7 ihtisas hastanesi daha ekliyoruz. Toplam yatak sayısını 1630'a çıkarıyoruz. İkinci şehir hastanesi ise Yenişehir'de kurulacak. 200 yataklı bir genel hastane ve 400 yataklı bir kadın doğum ve çocuk hastanesi, bu ikinci şehir hastanesinin içinde olacak. Toplam 600 yataklı bu hastane için arsa temini çalışmaları devam ediyor'' dedi. Diyarbakır için tasarladıkları son projenin ise 30 bin kişilik bir stat olduğunu belirten Erdoğan, ''Diyarbakır'a, Diyarbakırspor'a yakışan, modern, 30 bin kişilik bir stadın inşasına en kısa sürede başlayacak, bitirip gençlerimizin hizmetine sunacağız'' diye konuştu. -İSTANBUL İÇİN 3 YENİ PROJE- İstanbul için 3 yeni projeleri bulunduğunu, ilk projelerinin Avrupa ve Anadolu yakasında iki adet şehir hastanesi olduğunu belirten Erdoğan, Avrupa yakasındaki şehir hastanesini İkitelli'ye inşa ettiklerini, bu şehir hastanesinde, 1 genel, 7 tane de ihtisas hastanesi bulunacağını belirtti. -TAKSİM MEYDAN PROJESİ- Anadolu yakasında da aynı tarzda bir şehir hastanesini inşa edeceklerini ifade eden Erdoğan, ''İstanbul için ikinci projemiz Taksim Meydanı Projesi'' olduğunu belirterek, projeye ilişkin şu bilgileri verdi: ''Taksim'de, Tarlabaşı Bulvarı–Cumhuriyet Bulvarı araç trafiğini yer altına alıyoruz. Ayrıca Atatürk Kültür Merkezi Önü ve Taksim Anıtı çevresinde bulunan araç yollarını da yeraltına alıyoruz. Cumhuriyet Caddesi'nde Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Bey ile Beyoğlu Belediye Başkanımızdan cephe giydirme sistemleriyle bu binaların süratle aslına uygun olarak restorasyonunun yapılması lazım. Bunu halletmemiz lazım ki burası bambaşka olsun. Çünkü 100. yıla hazırlanıyoruz. Böylece tüm Taksim Meydanı'nı yayalara tahsis etmiş oluyoruz. Cumhuriyet Caddesi üzerinde 312 metre, Anıt ve Atatürk Kültür Merkezi tarafından 819 metre uzunluğunda olmak üzere toplamda 1.131 metre uzunlukta yer altı araç yolu inşa edeceğiz. Böylece, Taksim Gezi Parkı ve Atatürk Kültür Merkezi önünü, araç trafiğinden arındırılmış olarak, İstiklal Caddesi'ne kesintisiz şekilde bağlıyoruz. Alttaki araç trafiğini, her yöne ulaşmayı mümkün kılacak şekilde tasarladık. Günün belli saatlerinde, Taksim Meydan'ındaki servis yollarına, sadece bölgedeki iş yeri ve konutların ulaşım ihtiyacını karşılamak amacıyla araç girişi olacak. Bu proje yapılırken, 41 adet ağaç taşınmak zorunda kalacaktır. 15 ayda tamamlanması planlanan bu projenin inşası sırasında, trafiğin aksamaması için gerekli planları da yaptık. Toplu taşımayı aksatmayacak, alt geçitlerde otobüs duraklarının faaliyetini devam ettireceğiz. Bilindiği gibi Gezi Parkı'nın bulunduğu yer aslında Taksim Topçu Kışlası idi. Bu binayı yıkan zihniyet hangi zihniyet biliyor musunuz? Bu kışlanın inşa tarihi Sultan III. Selim dönemine kadar uzanıyor. Kışla, Kapıkulu askerlerinin topçu sınıfı için 1806'da inşa edilmiş, defalarca tahribat ve onarım yaşamıştır. Taksim Topçu Kışlası, 1940 yılında tek parti (CHP) döneminde, İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı Lütfi Kırdar döneminde, mimari ve tarihi değerine bakılmaksızın yıktırılmıştı. İşte CHP bu. CHP yıkıyor ve bu hale getiriyor. Yıkılan bu alana da Gezi Parkı inşa edilmişti. Şimdi, biz, aslına uygun hale getiriyoruz. Taksim Topçu Kışlası'nı yeniden inşa ediyoruz.'' -İSTANBUL İÇİN ÜÇÜNCÜ PROJEMİZ ADALAR- Erdoğan, İstanbul için üçüncü projenin Adalar Projesi olduğunu belirterek, ''Yassıada ve Sivriada'yı yeniden ele alıyor, farklı bir çehreye kavuşturuyoruz'' dedi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bu iki adayı, İstanbul'un, Türkiye'nin, dünyanın önemli iki sembol adası haline getirmeyi planlıyoruz. Bu konuda Genelkurmay Başkanı'mıza özellikle teşekkür ediyorum. Çünkü TSK adına tahsis edilmişti Yassıada. Oradan tekrar devraldık. Hazine'ye devri yapıldı. Şimdi, Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilmek suretiyle Yassıada'yı 'yaslı ada'' olmaktan çıkarıyoruz. Şu anda ön proje çalışmalarını yaptırdık. Burada, her iki adayı müşterek olarak uluslararası kongre merkezlerinin yapılacağı, burada gerek idam edilen merhum Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu, bıraktığı gerek objeler ve eserler noktasında neler varsa bunların sergilenebileceği müzeler, bunun dışında, eğer varislerinden alabileceğimiz kitaplar vesaireleri, kütaphaneleri varsa, bunları sergileyebileceğimiz kütüphaneler kuracağız. Büyük bir kongre merkezi, otelller kuracağız. Gayet güzel, yat limanı her iki tarafta olacak. Birbirine yakın adalar olması hasebiyle de müşterek olarak projelendiriyoruz.'' Erdoğan, yaptıkları yatırımları Türkiye'ye dönüştürdüğünü ve değiştirdiğini belirterek, ''Devrim bu. Devrim taşla sopayla can almak, can yaralamak değil. Cam çerçeve kırmak değil. Yapabiliyorsan devrimi böyle yap. Milliyetçilik, milliyetçilik diyorsun. Milliyetçilik bu. Yapabiliyorsan, milliyetçiliği böyle yap'' dedi. Başbakan Erdoğan, ''Türkiye Hazır Hedef 2023'' adlı İstanbul, İzmir ve Diyarbakır projelerini tanıtacağı toplantının yapıldığı Haliç Kongre Merkezi'ndeki salona girişinde ''Büyük Usta'' sloganları ve alkışlarla karşılandı. Erdoğan'ın, Diyarbakır, İzmir ve İstanbul'a ilişkin projelerini açıklaması 1 saat 45 dakika sürdü. Her ilin projelerinin açıklanmasının ardından sahneye kurulan iki dev ekrandan projeler için hazırlanan kısa film sunuldu. Erdoğan'ın projelere ilişkin anlatımları dev ekranlardan yansıyan görüntülerle de desteklendi. Partililer sunum sırasında Erdoğan'ın sözlerini sık sık alkışlarla keserken, ''Büyük usta'' ve ''Başbakan Erdoğan'' sloganları atıldı.