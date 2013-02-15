'Erdoğan izin vermeden İsrail'le proje olmaz'

Enerji Bakanı Taner Yıldız, vatandaş için İran'dan enerji alımını batının yaptırımları doğrultusunda sıfırlayamayacaklarını söyledi. Yıldız, Başbakan'ın izni olmadan İsrail'le proje yapmayacaklarını belirtti.

Enerji Bakanı Taner Yıldız CNBC-e Genel Yayın Yönetmeni Servet Yıldırım'ın sorularını yanıtladı.

Röportajdan öne çıkan başlıklar şöyle;

'İran'dan alımı sıfırlayamayız'



"İran ile petrol alımında stabil halde gidiyoruz. İran bizim kaynak tedarikimizde önemli. 2012'de 6 milyar dolarlık petrol aldık. Biz her yaptırım karşısında bazı ülkeler gibi benzer reaksiyonlar verecek bir durumumuz yok. İran'dan alımı sıfırlayalım diyemem. Vatandaş için."



'Enerji faturası 55-60 milyar Dolar olur'



"Dünya petrol talebi ve arzı çok değişmedi. Ancak siyasi istikrarsızlıktan kaynaklanan çok ciddi tehditler var. Çok tedirgin bir piyasa.Biz tüketim toplumuyuz, ithalatımız var.Yılda 60 milyar dolar civarında petrole ve doğalgaza para ödüyoruz. İthal edilen petrolün tamamı ulaştırmada kullanılıyor. Petrol fiyatlarında çok ciddi bir artış olmamasını temenni ederim. Bu yıl 2012'ye benzer bir enerji faturamız olur. 55-60 milyar dolar civarında olur."



'Başkent gaz ihalesinde kararı Başbakan verecek'



"ÖYK kararını hazırlar,biz teknik rakamları iletiriz. Başbakan kararını verir. Başbakan özelleştirme programını çok yakın takip eder."



'Başbakan'dn izin çıkmadan İsrail'le proje olmaz'



"İsrail gazını taşıyacak boru hattı gibi projeler için bazı şartlar oluşmalı. Başbakan'ın belirttiği şartlar yerine gelmeden İsrail'le projeye başlamayız."



'Nükleerde 1-2 ata kadar çıkacak'



"Öne çıkan ülke varken son anda atak yapan ülkeler de doğdu. 22 milyar dolarlık bir projeye hazine garantisi olmadan başlıyoruz. (Sinop santrali) Nükleerde biz seçiyoruz dediğimiz anda ikinci bir teklif daha geliyor bize. Çok sıkı, titizlikle eleme yapıyoruz. Anlaşma 60 yıllığına olacak. Müzekere süreci 1-2 ay daha uzayabilir. Ama nihayetlendirme noktasına geldik.Santralde 2 milyar metreküp petrol kullanacak. 22 milyarlık projenin 8-9 milyarlık kısmını biz yapacağız."



'Doğal gaz fiyatları 3-4 yıla düşebilir'



"Kayagazında ABD'nin 3-4 yıl içindeki yatırımları doğalgaz fiyatlarını düşürebilir."



'Arzla ilgili sıkıntı yok'



"2012'de tüketim artışı yüzde 6. Devreye aldığımız santrallerdeki artış yüzde 8'leri buldu. Arzın talepten fazla olmasını arzuluyoruz. 2013'ü de benzer bir şekilde kapamayı düşünüyoruz. Enerji sektörü Türkiye'nin büyümesinden daha hızlı büyüyor. Arz güvenliğiyle ilgili sıkıntımız yok. Aksine fazlamız var. Bu fazla artacak gibi görünüyor."



'Petrol aramalarında ümitliyim'



"Petrol aramaları için çok ümitliyim. Dışa bağımlılık ne kadar azalırsa o kadar iyi. Chevron'dan aldığımız 100 milyon dolar tazminatı da aramada kullanacağız."