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Ekonomi

İsrail'in doğal gazı Türkiye'ye geliyor

Haaretz'in haberine göre, Türkiye'nin en büyük şirketlerinden Zorlu Grup, İsrail doğal gazını Türkiye'ye taşımak için görüşmeler yürütüyor

14 Şubat 2013 13:16

İsrail'in doğal gazını deniz altından bir boru hattıyla Türkiye'ye taşımak için bir Türk firmasının Tel Aviv'le görüşmeler yaptığı iddia edildi.
 
İsrail'in etkili gazetelerinden Haaretz, Türkiye-İsrail ilişkilerinde dengeleri değiştirecek bir iddia ortaya attı. Haaretz'in haberine göre, Türkiye'nin en büyük şirketlerinden Zorlu Grup, İsrail doğal gazını Türkiye'ye taşımak için görüşmeler yürütüyor.

Zorlu Grubu'nun İsrail'in Hayfa kentine 130 kilometre uzaklıkta bulunan Leviathan doğal gaz sahasındaki gazı Akdeniz'in altına döşeyeceği boru hattıyla Türkiye'ye taşımak için görüşmeler yürüttüğü belirtildi. Projenin gerçekleşmesi halinde yılda 8-10 milyar metreküp doğal gazın Türkiye'ye taşınacağı iddia edildi.

Haberde, Zorlu Grubu'nun yaptığı teklifin, İsrail doğal gazını "ana müşterilere" taşımak için en ucuz yollardan biri olduğu vurgulandı. Ankara ile Tel Aviv'in siyasi ilişkilerinin donma noktasında bulunmasının ise bu projenin gerçekleşmesinin önündeki en büyük engel olduğu belirtildi.


425 milyarlık rezerv


Zorlu Grubu'nun teklif sunduğu Akdeniz'deki Leviathan doğal gaz sahası, İsrail'in en büyük doğal gaz sahası olarak biliniyor. Leviathan'da 425 milyar metreküp doğal gaz rezervi olduğu tahmin ediliyor.

Zorlu'nun Türkiye'deki en büyük şirketlerinden biri olduğu hatırlatılarak, tekstil, telekomünikasyon, enerji ve inşaat alanlarında faaliyet gösterdiği ifade edildi.

 

İsrail'de enerji yatırımı var


Haaretz, Zorlu Grubu'nun İsrail'de yatırımları olduğuna da dikkat çekti. Zorlu'nun İsrail şirteki Dorad Energy'de yüzde 25 payı olduğu ve Aşkalon'da bir baraj inşa ettiği belirtildi.

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