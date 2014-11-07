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Politika

Erdoğan istedi, tutuklu öğretmen serbest bırakıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'daki tutuklu öğretmen Hacı Hamit Hamdi Polat'ın serbest bırakılmasını talep etti

07 Kasım 2014 14:47

Türkmenistan'da bir süredir tutuklu olan Hacı Hamit Hamdi Polat isimli Türk öğretmenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talebi üzerine serbest bırakılmasına karar verildi.

Erdoğan'ın Aşkabat'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulı Berdimuhammedov ile yaptığı görüşmelerde, Mayıs ayından bu yana Aşkabat'ta tutuklu bulunan Türk öğretmenin durumu da gündeme geldi.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Aşkabat Türk İlköğretim Okulunda görev yapan Polat, bir öğrenciye dayak attığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebi üzerine öğretmenin serbest bırakıldığı öğrenildi.

 

 

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