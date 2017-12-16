Erdoğan: İslam dünyası yeniden dizayn edilmeye çalışılıyor; Kudüs'te yaşananlar tesadüf değil

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etme kararı sonrası İstanbul'da olağanüstü şekilde bir araya gelen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) zirvesinde verilen kararın tarihi bir duruş olduğunu söyledi. İslam dünyasının yeniden dizayn edilmeye çalışıldığını söyleyen Erdoğan, "Suriye, Irak, Yemen, Libya, Arakan ve Kudüs'te yaşananlar kesinlikle tesadüf değildir. Bu krizlerin tamamı planlanarak çıkartılmıştır" dedi.

Müslümanlara dayanışma çağrısında bulunan Erdoğan, "Müslümanların kadim şehirlerinden ezan sesi yerine dumanlar yükseliyorsa bunun nedeni biraz da Müslümanların basiretsizliğidir. Müslümanlar birbirine kenetlense kimse milyarlarca insanı karşısına almaya cesaret edemez" diye konuştu.

Haliç Kongre Merkezi'ndeki Meridyen Derneği 7. Hadis ve Siret Araştırmaları Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Hadis veri tabanı projesinin içeriğinin hazırlanmasına destek olan tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum.

Müslümanların sünnetle olan bağı ne kadar güçlü ise dinleri ile olan bağları da aynı şekilde sağlamdır. Bu bağı yoksayan veya koparmaya çalışan her teşebbüs bizim nazarımızda gayri İslamidir. Peygamber efendimizin sünnetini hedef almakla, doğrudan Kur'an'ı hedef almak arasında fark yoktur.

İslam tarihini incelediğinizde bu tür gayretlerin farklı şekillerde devreye konulduğuna şahit olursunuz. Son dönemde gerek ülkemizde, gerek yurtdışın bu tür hadsizliklerin gündeme gelmesi asla tesadüf değildir. İslam dini ümit olmayı sürdürdükçe hedef alınmaya devam edecektir.

Peygamberimizin hayatının her safhası, her dönemi bizim için örnektir. Bekarlığı, gençliği, evlilliği, aile reisliği, tüccarlığı ile Hz. Muhammed bizim rehberimizdir.

"Kudüs'te yaşananlar tesadüf değil"

Bölgemiz son dönemde oldukça sancılı günlerden geçiyor. Türkiye olarak her hal ve şart altında, kardeşlerin arasını yapmaya çalışıyoruz. Biz bu gayret içerisindeyken, günümüzün Neronlarını yeni bir ateş yakmış. Tam Suriye'yi durdurmuşken, karşımızda Kudüs'ü Yemen'i buluyoruz. İslam dünyası yeniden dizayn edilmeye çalışılıyor. Bu açıdan Suriye, Irak, Yemen, Libya, Arakan ve Kudüs'te yaşananlar kesinlikle tesadüf değildir. Bu krizlerin tamamı planlanarak çıkartılmıştır. Amaç Müslümanların enerji ve kaynaklarını iç çatışmalarla tüketmektir. Müslümanlar birbirleriyle uğraşırken, aradan sıyrılanlar terör örgütleridir. İsrail gibi terör devletleridir. Yegane kazanan sömürgeciler ve silah tüccarlarıdır.

"Yaşananlar biraz da Müslümanların basiretsizliği"

İsrail ve ABD, Kudüs konusunda bu kadar hoyrat davranıyorsa bunun neden İslam dünyasının içler acısı halidir. Müslümanların kadim şehirlerinden ezan sesi yerine dumanlar yükseliyorsa bunun nedeni biraz da Müslümanların basiretsizliğidir. Müslümanlar birbirine kenetlense kimse milyarlarca insanı karşısına almaya cesaret edemez.

İslam dünyası bu derece bölünmüş olmasa hiçbir hiç el uzatamaz. İİT İstanbul Zirvesi'nde tarihi bir karar alınmıştır. Şu an şer gibi gözüken bu durum hayra erecektir. İslam ülkeleri Kudüs sınavından alnının akıyla çıkmalı.

İİT zirvesinde elde edeceğimiz mesele Kudüs ile sınırlı kalmayacaktır. Bu gelişme dünyadaki tüm mazlum ve mağdurlara umut verecektir. İslam ülkelerinin Kudüs meselesinden anıllarının akıyla çıkması çok büyük önemdedir. Sivil toplum kuruluşlarımızdan Kudüs davasına sahip çıkmalarını istiyorum. Elimizdeki tüm imkanları Kudüs için sarf etmemiz gereken dönemlerden geçiyoruz.