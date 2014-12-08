Erdoğan 'IŞİD' diye soru soran gazeteciyi 'DEAŞ' diye düzeltti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaite ile yaptığı görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basın toplantısı düzenledi. Açıklamaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan IŞİD ifadesini DEAŞ olarak düzeltti.

Erdoğan’ın gazetecilerin sorularına verdiği yanıtlar şöyle:

Soru: AB heyetinin Rusya’ya yaptırım talebinde bulunduğu iddia ediliyor. Türkiye’nin tavrı ne olacak.

Erdoğan: Gelen heyetin böyle bir talebi olmadı. Sadece biz süreci değerlendirdik. Güney akım yerine enerji alanında neler yapılacak bunları konuştuk.

TANAP ile nasıl süratli adımlar atıldığını söyledik. Ama “Nabucco neden yok” dedim. Herhangi bir gelişme olmadı. Çünkü tedarikçisi yoktu doğalgazın. O yüzden böyle bir adım atmaları mümkün değildi. Ortada bir fon da yoktu. Dolayısıyla Nabucco Ankara’da attığımız imzalar da Rixos’ta kaldı. Ama TANAP’ta çok hızlı adımlar atıldı.

Güney akımın yerine ikame edilecek olan yeni proje ile ilgili hukuki bağlayıcılığı olmayan çalışmalar sürdürülecek. Türkiye olarak oradan ihtiyacımızı alacağımız gibi Avrupa ülkeleri de talep etmeleri durumunda oradan doğalgaz alabilecekler.

Soru: IŞİD ile ilgili…

Erdoğan: IŞİD değil DEAŞ

Soru: DEAŞ ile ilgili son gelişmeler nelerdir.

Erdoğan: Uçuşa yasak güvenli bölge konusunda koalisyon güçleri tarafından taahhüt edilen bir durum yok. Eğit donat konusunda da bir mutabakat yok. Bu mutabakat olmadığı sürece burada sağlıklı bir adımın atılması mümkün değil.

Sadece hava harekatıyla burada netice almak mümkün değil. Bunun bir kara harekatı olması şart. Kara harekatının hava harekatıyla desteklenmesi gerekir.

ÖSO eğit donat alırsa zaten hazır. Onlar Suriye’nin evlatları. Bakın Peşmergeler Kobani’ye geçti ve son günlerdeki olumlu gelişmeler ortada.