Erdoğan: IŞİD de terörist PYD de

Letonya ziyaretini sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Letonya Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'nde, Kobani'de yaşanan gelişmelerle ilgili konuştu. Erdoğan, Kobani'den 200 bin kişinin Türkiye 'ye geldiğini hatırlatarak “İçeride sivil kalmadı” dedi.

‘IŞİD de terörist PYD de’

Kobani’de 2 bin PYD'linin kaldığını belirten Erdoğan “Şu anda içeride IŞİD'le savaşıyorlar. Onlar da terörist, onlar da terörist. Benim ülkemdeki bölücü terör örgütü PKK ile aynı” dedi.

Avrupa devletlerinin sığınmacı politikalarını da eleştiren Erdoğan şöyle konuştu:

Tüm Avrupa'ya sığınanların sayısı veya Avrupa'nın kabul ettiklerinin sayısı 130 bin. Şimdi soruyorum, acaba Avrupa bu kadar imkanlara sahip olduğu halde niçin kapılarını bu sığınmacılara açık tutmaz? Niçin onları kabullenmez? Veyahut 'Ey Türkiye sen 1,5 milyon insanı kabul ettin, bize de ne düşüyor? Biz acaba ne gibi katkılarda bulunabiliriz, biz nasıl destekler verebiliriz' diye herhangi bir derdi Batı'nın yok. Başta Avrupa Birliği de buna dahil.

300 bin insanın ölümüne, katledilmesine sessiz kalan dünya şu anda Kobani'de ayağa kalkmış durumda. Peki çok güzel de Dera için neredeydiniz? İdlib, Hama, Humus, oralar yanarken neredeydiniz? Örneğin PKK gibi kanlı bir terör örgütünü umursamayan dünya bir anda IŞİD terör örgütü için ittifak kurabiliyor. İyi de PKK ülkemde 40 binden fazla insanı öldürürken neredeydiniz?