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MHP'den Kılıçdaroğlu'na YPG tepkisi: Atatürk'ün aziz hatırasına ihanet etti

MHP'li Büyükataman, Kemal Kılıçdaoğlu'nun 'YPG terör örgütü değildir' açıklamasına 'AKP ile CHP arasındaki siyasi akrabalık ilişkisi iyice su yüzüne çıkmıştır' diyerek tepki gösterdi

22 Ekim 2014 21:03

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübü öğrencileriyle yaptığı görüşmede "YPG terör örgütü değil, vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye CHP'nin bakışı AKP ile hiçbir farklarının olmadığını ortaya koymuştur" sözleriyle tepki gösterdi. 

Kılıçdaroğlu’nun söz konusu açıklamayla Mustafa Kemal Atatürk’e ihanet ettiğini savunan Büyükataman “Sürekli Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını kullanan partinin bugünkü politikaları ancak gafletin ötesinde ihanetle açıklanabilir; CHP, yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına ihanet etmiştir. CHP bundan sonra Atatürk'ü ağzına almamalı, vatanseverlikten bahsetmemelidir” ifadelerini kullandı. 

"AKP ile CHP arasındaki siyasi akrabalık ilişkisi, bilhassa bölücü teröre sakat ve mahsurlu bakıştaki yakınlık, yapılan karşılıklı temaslarla iyice su yüzüne çıkmıştır" diyen Büyükataman T24'ün haberine ilişkin yaptığı yazılı basın açıklamasında şunları kaydetti: 

"PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye CHP'nin bakışı AKP ile hiçbir farklarının olmadığını ortaya koymuştur. AKP'yle birlikte dağdaki eşkıya hak arayan özgürlük savaşçısı, terör örgütü barış gönüllüsü, Mehmetçik ise insan haklarına kast eden garabet olarak tasvir edilmiştir. Türk milletinin derdini kendine dert etmeyen, Türk milletinin endişesini yüreğinde hissetmeyip, Türk milletiyle kederde, tasada, neşe ve kıvançta bir olmayan AKP ve CHP'nin bizim için birbirinden hiçbir farkı yoktur. Kılıçdaroğlu'nun bu söylemi gafletin ötesinde bir ihanettir. 

Uluslararası ilişkiler bölümünde okuyan genç dimağların gayri millî siyasetçilerin fikirleriyle kirlenmeleri ise aziz milletimizin geleceği adına ayrı bir felakettir. Sayın Kılıçdaroğlu'na sormak isterim. Acaba PKK'nın uzantısı olan bir örgüt vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumsa, PKK da mı böyledir?

PKK'nın vatanı neresidir? AKP yetkilileri benzer ifadeyi bir zamanlar IŞİD için de kullanmıştı. Acaba Sayın Kılıçdaroğlu'na göre IŞİD'de mi böyledir? Anlaşılan odur ki; CHP, AKP'nin dümen suyuna girmiştir. CHP'nin "İktidar için papaz elbisesi giyerim." diyen zihniyetten hiçbir farkı kalmamıştır. Tezkere konusunda da tenakuza düşen CHP'nin birçok konuda olduğu gibi bu konuda da kafası karışıktır. PKK ve uzantısını vatan savunucusu olarak görenler; PKK tetikçileridir. AKP propagandistidir. Ve bunlar Türkiye'nin karşısındaki cephedir, Türk milletinin sırtındaki kamburlardır. PKK tarafından sözde kaçırılan Hüseyin Aygün'ün "iyi çocuklar" açıklamasına rağmen CHP'de barınmasının sebebi de partinin işte bu terör örgütü sempatisi sebebiyledir. Ana muhalefet olarak ülkenin varlığına ve birliğine kasteden AKP'ye en öncelikli karşı durması gereken konuda CHP resmen AKP ile yarışmaktadır. 

Sürekli Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını kullanan partinin bugünkü politikaları ancak gafletin ötesinde ihanetle açıklanabilir; CHP, yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına ihanet etmiştir. CHP bundan sonra Atatürk'ü ağzına almamalı, vatanseverlikten bahsetmemelidir. Türk milleti mukadderatına gözü gibi bakacaktır. Büyük milletimiz canını alan, kanını döken bölücü teröristleri özgürlük savaşçısı ve hakkı yenmiş mağdurlar olarak göstermeye yönelen kim olursa olsun her platformda demokratik itirazını gösterecek, bunları geldikleri gibi de gönderecektir. Büyük Türk milletinin bunlar gibilerine karnı toktur. CHP'ye oy ve gönül vermiş vatandaşlarımızın Kılıçdaroğlu gibi düşünmediklerinden eminiz, ihanet oyuna iştirak eden CHP'den de ilk hesabı bu vatandaşlarımızın soracağından şüphemiz yoktur."

 

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