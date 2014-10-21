Kılıçdaroğlu: YPG terör örgütü değil, vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuzey Suriye’de IŞİD ile savaşan PYD’nin silahlı gücü YPG’yi “terör örgütü olarak değil, vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşum olarak gördüğünü” söyledi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “PYD şu anda bizim için PKK ile eştir, o da bir terör örgütüdür” demiş ve “Türkiye’nin NATO’da beraber olduğu ABD’nin PYD’ye silah yardımına Türkiye’nin evet demesini beklemenin çok yanlış olacağını” vurgulamıştı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısının ardından İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Kulübü öğrencileriyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, öğrencilerle sohbetinde, Türkiye'nin IŞİD saldırısı altındaki Kobane'ye peşmerge güçlerinin geçişlerine izin vermesi ve ABD'nin “YPG'nin terör örgütü olarak görülmediği” yolundaki açıklamasına ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu, bir öğrencinin “Hükümet Kobane'ye peşmerge geçişine izin verdi. Yine dün ABD, YPG'yi terör örgütü olarak görmediklerimi açıkladı. Financial Times'ın Türkiye'nin Kobene'de u dönüşü yorumuna yol açan bu gelişmeyi siz parti olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna Kılıçdaroğlu, şöyle yanıt verdi:

"Bizim için YPG terör örgütü değildir. Şimdi bir kere terör örgütü olarak sivillere genç, yaşlı, kadın, erkek demeden öldüren örgütlenmelere biz ‘terör örgütü’ diyoruz. PKK bu bağlamda terör örgütüydü, çünkü genç, yaşlı, kadın, erkek demeden katletti. Ancak YPG'nin şu ana kadar Türkiye'ye veya kendi halkına yönelik böyle bir uygulaması olmadı. Olursa tabii ona da karşı çıkarız. YPG kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur.

Şimdi hükümet Barzani'ye silah gönderdi. Barzani de diyor ki, biz bunları YPG'ye verdik. Bizim korkumuz şu; bu Silahların PKK'nın eline geçeceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Bu silahlar bizi vurabilir. Bunu göz önüne almak lazım. Biz silah göndermektense askerimizin oraya gitmesinden yanaydık.”