Erdoğan: İnşallah çok kısa sürede bu operasyonu tamamlayacağız (2) - Yeniden

Berktuğ ÖNCÜ- Enver Fatih KITIR- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'na ilişkin \"Bu yola kararlılıkla inançla devam edeceğiz. Geri adım atmayacağız. İnşallah, çok kısa sürede, bu operasyonu tamamlayacağız\" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Kongresi\'ne katılmak üzere geldiği Bursa’da, kongrenin yapıldığı Tofaş Spor Salonu\'nun dışında toplananlara hitap etti. Gördüğü kalabalıktan duyduğu mutluluğunu dile getiren Erdoğan, \'Zeytin Dalı Harekatı\' ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kara harekatının bugün başladığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

“Sizi böyle gördükçe şimdi Afrin\'e bakıyorum, Afrin\'deki Mehmetçiğimize bakıyorum ve PYD- PKK terör örgütünün şu anda nasıl kaçtıklarını görüyorum. Dedim ya onlar kaçacak. Mehmetçik, bizler hep birlikte kovalayacağız. Dün Kütahya\'da, operasyon fiilen başladı, demiştim ve 17.15 gibi uçaklarımız, havalandı. Uçaklarımız bombalamaya başladı. Şimdi kara harekatı devam ediyor, durmak yok. Zira şimdi de bugün bazı haberler aldım. KCK ve HDP sokağa çağırıyor ve şu anda Diyarbakır’da kongre yapıyorlar. Aldığım haberlere göre, kimseyi bulamamışlar; ama şunu söylüyorum. Şu anda, adım adım takip ediliyorsunuz. Ey HDP, ey KCK, ey PKK; nerede meydana çıkarsanız bilin ki güvenlik güçlerimiz sizin boynunuzdadır. Zira istediğiniz gibi at oynatamayacaksınız bu ülkede. Biz, yerli ve milli bir duruşla şu anda ülkemizin sınırlarına saldıranlara karşı bir operasyon yapacağız. Siz, bizi içeriden vuracaksınız öyle mi? Dağdakileri ininden nasıl çıkardıysak sizlere de asla o meydanları bırakmayız ve şu anda Mehmetçiğimizin Rabb\'im yardımcısı olsun. Özgür Suriye Ordusu\'nun Rabb\'im yardımcısı olsun. Şu anda polisimizin Rabb\'im yardımcısı olsun, güvenlik kuvvetlerimizin Rabb\'im yardımcısı olsun. Dün ve bugün tüm Müslümanlar, namazlarda ve dualardaydı. Sadece burada değil, Afrika’da bile herkes ellerini duaya açmıştı. Yalnız değiliz. Her şey bir tarafa Allah, bizimle beraber. Biz, bu yola böyle devam edeceğiz. Kararlılıkla inançla devam edeceğiz. Geri adım atmayacağız.”

\'ACIRSAK ACINACAK HALE GELİRİZ\'

Konuşma yaptığı alana gelenleri gördükçe \"Yeni bir Bursa mı doğdu? Bak hala geliyorlar” diyen Erdoğan, emniyet güçlerinden herkesin alana girip, bu heyecanı yaşamasını istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Şu anda havada, karada, cephede, Mehmetçiğimizi dualarınızla yalnız bırakmayın. Özgür Suriye Ordusu\'nu dualarınızla yalnız bırakmayın. Tüm gece Başbakan\'ımız ve Genelkurmay Başkanı\'mızla irtibat halindeydik. Görüşüyoruz, görüşmekteyiz. Nerede, ne olur, sürekli takipteyiz. İnşallah, çok kısa sürede bu operasyonu tamamlayacağız. Kardeşlerim, benim sizden isteğim, \'Rabia\'mızı unutmayalım; çünkü bu \'Rabia\'nın içeriği çok önemli. Burada ayrılık yok. Burada birlik var. Burada tek millet var. Türk\'üyle Kürt\'üyle Laz\'ıyla Çerkez\'iyle Gürcü\'süyle Roman\'ıyla Boşnak\'ıyla Arnavut\'uyla 80 milyon tek millet. Bize ayrılık var mı? İkincisi tek bayrak. Şu bayrağımızın güzelliğine bakın. Rengini nereden alıyor? Şehidimizin kanından alıyor. Hilal bağımsızlığımızın ifadesi, yıldız şehitlerimizin ta kendisi. Kimse, paçavrayı bizim bayrağımıza eş tutamaz. Üçüncüsü, tek vatan. 780 bin kilometrekare ile tek vatan. Bu vatan topraklarını kimse bölemez, parçalayamaz. Kim ki buna teşebbüs ederse nasıl ki F-16 olduk, helikopter olduk, tank olduk, top olduk; bunları inlerinden çıkardıysak oralarda da F-16 oluruz ve bu vatanı böldürmeyiz. Dördüncüsü tek devlet. Türkiye Cumhuriyeti\'nden başka bizim devletimiz yok. Neymiş? Paralel devlet. Asla nerede bulursak onları da ya kodese ya da kaçacakları delik arayacaklar. Çünkü FETÖ denilen alçak, bu ümmeti parçaladı. Ona fırsat vermeyeceğiz. Şu anda zannediyor ki \'Amerika, beni burada saklar, tutar\'. Yok, yok. O da seni bir müddet tutacak, saklayacak, ondan sonra kirli bez gibi sokağa atacak. Bunu da bilesin ha. Ve onun da bütün avanesi yani yurt dışına kaçanlar, batıya kaçanlar, bunların hepsinin yaptıklarının bedeli var. Bunu ödeyecekler. Kimse acıma duygusuna kapılmasın lütfen. Acırsak acınacak hale geliriz. Her şeyi hukuk içinde yapıyor, yapmaya devam edeceğiz. Sıkıntı varsa soruşturuyoruz. Ona göre karar veriyoruz”

\'TÜRKİYE’NİN SİYASETTE BAŞBAKANI BENİM\'

Türkiye\'nin, büyümede dünyanın 1 numarası olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

“Hatırlayın. Biz, göreve geldiğimizde milli gelir neydi? Kişi başına 3 bin 500 dolar. Şimdi ise 11 bin dolar oldu. Bak, nereden nereye. 3 katın üzerinde. İhracatımız neydi? 36 milyar dolar. Şimdi ihracatımız, hamdolsun 158 milyar doları aştı. Bitmedi. IMF\'ye borcumuz, 23.5 milyar dolardı. Benim meşhur Davos’u hatırlıyorsunuz. O zamanki IMF Başkanı ile görüşmemiz oldu. Bakan arkadaşlar da yanımda. Siz, bize siyaset yapmaya mı geliyorsunuz yoksa paranızı tahsil etmeye mi? Eğer paranızı, alacağınızı tahsile geliyorsunuz, bunları söylüyor musunuz? Söylüyorsunuz. Ama siyaset yapmaya geliyorsanız Türkiye’nin siyasette başbakanı benim. Bunu yapamazsınız dedim. Buna asla kabullenmem mümkün değil. Kardeşlerim, 23.5 milyar dolar borcu 2013 yılında bitirdik. Artık \'IMF\' diye sorunumuz yok. Merkez Bankası’nda 27.5 milyar dolar döviz rezervi vardı, şimdi 123 milyar dolar var. Bu 138 milyar dolara çıkmıştı. Bu malum gelişmeler nedeniyle düşüş yaşandı. Şimdi tırmanıştayız. Daha iyi olacağız. Birileri diyor ki Türkiye’nin ekonomisi iyi değil. Hadi git, yat ya. Git yat. Büyümede dünyanın 1 numarası olduk. Dimdik ayaktayız. Yüzde 11 ile bir numarayız. Kimse, akıl vermesin. Onlar, akıllarını kendilerine saklasınlar. Biz, kendimize yeteriz. Kardeşlerim, sizden isteğim, ana kademe çok çalışacağız. Kadın kolları çok çalışacağız ve birbirimizi menfaat için değil; Allah için seveceğiz.”

Bursa’nın referandumda yüzde 54’ü yakaladığını da hatırlatan Erdoğan, “Ben istiyorum ki Bursa, kendine yakışanı yapsın; çünkü sizin ulaştığınız yer, çok daha yukardaydı. Bunu tekrar yapacak güçtesiniz. İnşallah yeni belediye başkanımız, yeni il başkanımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız dayanışma içinde bunu başaracağız” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Kongresi\'nde konuşma yapmak üzere kongrenin yapıldığı Tofaş Spor Salonu\'na geçti.

