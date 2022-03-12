Prof. İzzet Özgenç'ten Cumhurbaşkanı'na açık mektup: Hukuka geri dönülmesi kaçınılmaz

AKP hükûmetlerinde terörle mücadele, ceza kanunları, terörün finanse edilmesinin önlenmesini sağlayacak yasalar ve ceza yasalarının yazılmasına öncülük eden Prof. Dr. İzzet Özgenç, hukuk alanında ve bazı soruşturmalarda yanlışlar olduğunu belirterek, "Bu yanlışların sebebiyet verdiği mağduriyetlerin giderilebilmesi veya en azından azaltılabilmesi için hukuka geri dönülmesi kaçınılmazdır" dedi.

Prof. Dr. Özgenç, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'a açık mektup yazdı.

Sosyal medya hesabından da mektubu paylaşan Özgenç, ekonomideki sorunların çözümünde birinci şartın hukuka geri dönmek olduğunu dile getirdi.

Özgenç, şunları yazdı:

"Sayın Cumhurbaşkanım sizinle olan şahsi tanışıklığım 1994 yılına kadar gider. Bu süreçte sizinle olan ilişkilerimde hep hukuku önceleyen bir duruş sergiledim. Türkiye'de hukuk alanında ve özellikle yapılan belirli soruşturma ve kovuşturmalara ilişkin olarak görebildiğim yanlışları başta zatıaliniz olmak üzere ilgili kamu otoritelerine arz etmeme rağmen, bu girişimlerimden sonuç alınmamış ve belirli yanlışların yapılmasına ısrarla devam edilmiştir. Gelinen nokta itibarıyla bu yanlışlar sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır. Bu yanlışların yanlışla telafisi imkanı da bulunmamakta. Bu yanlışların sebebiyet verdiği mağduriyetlerin giderilebilmesi veya en azından azaltılabilmesi için hukuka geri dönülmesi kaçınılmazdır.

Anayasa Mahkemesi'nin son tarihlerde verdiği bazı kararlar hukuka geri dönülmesi konusunda adım atılmasını gerekli kılmakta. Hukuk alanındaki bu yanlışlar, özellikle uluslararası camiadaki itibarımızı ve uluslararası ilişkilerimizi olumsuz etkilemektedir.

Başta belirli soruşturma ve kovuşturmalar olmak üzere, uluslararası ilişkiler ve hatta ekonomik ve finansal alanda yaşadığımız sorunların çözümünde birinci koşulun hukuka geri dönmek olduğunu arz ediyorum."