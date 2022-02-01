Erdoğan'ın TV programları genelgesi sonrası 'Maske Kimsin Sen'in final yapacağı iddia edildi

FOX TV'de yayınlanan ve Deniz Tansel Öngel’in sunduğu 'Maske: Kimsin Sen?’ programının, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın TV programları hakkında yayımladığı genelgenin ardından yayından kaldırıldığı öne sürüldü.

Gazeteci Birsen Altuntaş, kişisel internet sitesinde FOX TV'nin son aylarda tartışma konusu olan 'Maske: Kimsin Sen?’ adlı programının yayından kaldırılacağını yazdı.

Altuntaş'ın haberinde, "Maske Kimsin Sen son dönemin en çok ses getiren yarışması oldu. Deniz Tansel Öngel’in sunduğu 'Maske: Kimsin Sen?'de Eda Ece, Alican Yücesoy, Melis Sezen ve Doğu Demirkol dedektif olarak görev alıyordu. Her yayında elenecek ve maskesini çıkaracak olan ünlü isimler büyük merak konusu olan yarışma final yapıyor. Yarışmanın 9. bölümde final yapacağı ortaya çıktı" ifadelerine yer verildi.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgede, "toplumun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıdığı gözlenen ve son günlerde özellikle yabancı içeriklerin uyarlaması şeklinde ekranlara gelen televizyon programlarının toplum üzerindeki yıkıcı etkilerini bertaraf edecek adımlar ivedilikle atılacağı" belirtilmişti. Söz konusu genelge, birçok ülkede yayınlanan, FOX TV'nin uyarlamasını yaptığı ve"paganizm ve satanizm propagandası yapıldığı" iddiasıyla hedef alınan Maske Kimsin Sen programına yönelik olduğunu akıllara getirmişti.