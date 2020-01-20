Erdoğan'ın memleketinde köylüler HES şantiyesini bastı, iş makinelerini dışarı çıkarttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın babasının memleketi olan Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Gürgen köyünde yurttaşlar HES şantiyesini bastı, iş makinelerini çalışma sahasından çıkarttı. BORA adlı enerji firması tarafından sürdürülen Alicik HES projesinin şantiye alanına baskın düzenleyen köylüler, firmaya ait makineleri çalışma sahasından çıkarttı.

Evrensel'den Gençağa Karafazlı'nın haberine göre Güneysu Gürgen Deresi üzerinde hukuksuz bir şekilde HES çalışmalarına devam eden BORA adlı firmanın iş makineleri, köylülerin tepki göstermesi sonrası çalışma sahasını ve şantiye alanını terke etmek zorunda kaldı.

Yaklaşık bir aydan beri Gürgen Deresi üzerinde süren HES çalışmalarını protesto eden köylüler, son olarak geçen hafta sonu Rize İdare Mahkemesine başvurmuş, HES projesi çalışmalarını yürüten BORA enerji firmasının faaliyetinin durdurulmasını talep etmişlerdi. Yargıya başvuran köylüler yaptıkları basın açıklamasıyla ilgili firmanın yargı kararı açıklanana kadar çalışmalarını durdurmasını istemiş ve firma yetkililerini uyarmışlardı. Firmanın tüm tepkilere rağmen çalışmalarını sürdürmesi köylülerin büyük tepkisine neden oldu.

Köylüler iş makinelerini dışarı çıkarttı

Dün (19 Ocak) akşam saatlerinde Gürgen Köyü halkı Halkolim mevkiinde toplanarak firma çalışanlarının çalışma sahasını terk etmesini ve makineleri çalışma alanından çıkartmasını istedi. Çalışanlarla köylüler arasında yer yer tartışmalar yaşandı. Köylüler, "Buradaki çalışmalar yasalara aykırı, hukuki dayanağı yok, köyümüzü terk edin, topraklarımızı almanıza ve deremizi yok etmenize izin vermeyeceğiz" dedi. Köylülerin tepkisi sonrası firma çalışanları makinelerini tek tek çalışma sahasından ve dere yatağından dışarıya çıkartmak zorunda kaldı.

Gürgen Deresi'nde nöbet başlıyor

Gürgen köy halkının haklı ve kararlı direnişi sonrası köylüler düzenli olarak çalışma yapılan alanda ve derede nöbet tutacaklarını açıkladılar. Köylüler, "Şirket, yargı kararlarını umursamıyor, bu gücü kimden alıyor? Bu ne acele? Yargı kararını verene dek çalışmaları durdurmak istememelerinin anlamı nedir? Bizi köyümüzden kovmak isteyen bu anlayışa karşı direnmeye kararlıyız, artık köyümüzde nöbetli günlerimiz, gecelerimiz başlıyor" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Köylülerden Erdoğan'a: 2 yıl sonra köyüne gelemeyeceksin çünkü yok oluyor

HES projesi, geçtiğimiz hafta Gürgen köylüleri tarafından mahkemeye taşınmıştı. Rize Adliyesi önünde basın açıklaması gerçekleştiren köylüler, hemşehrileri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da seslenerek "2 yıl sonra köyüne gelemeyeceksin çünkü köyün yok oluyor" demişlerdi.

Yaşanan olaylarla ilgili Handüzü Yaylası Kültür Çevre ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Ceyhun Kalender tarafından yapılan açıklamada şunları söyledi:

"Küçücük bir derede yüzlerce iş makinesiyle yapılan bu çalışmalar, sadece hukuku çiğnemekle kalmıyor adeta bütün canlı yaşamını hedef alıyor. Neticede konu mahkemeye taşınmış ve mahkeme sonucunu beklemek gerekir. Yangından mal kaçırırcasına yapılan bu çalışmalar telafi edilemez zararlar oluşturacaktır. Bunun için yetkililere bir kez daha sesleniyoruz, yanlışın neresinden dönülürse kârdır. Bütün duyarlı ve hukuki davranışlarımıza rağmen ilgili HES firması köylülerin haklı taleplerini dikkate almamış, köylülerin tepkilerini serzenişlerini görmemezlikten gelmiş, çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürmeye devam etmiştir. Gürgen köylülerinin bu durum karşısında firmanın çalışma yaptığı alana gidip çalışmaları durdurmak yargı kararlarını beklenmesini istemekten başka şansı kalmamıştır. Bugünden sonra köylüler derede nöbet tutmaya başladılar. Yargı kararlarının beklenmesini isteyen köylülerin bu haklı mücadelesini yetkililerin duymasını, görmesini istiyoruz."

Ne olmuştu?

Gürgen Köy halkına "yol yapıldığı" söylenerek Baro Enerji tarafından yürütülen çalışma sonrasında, perde betonlar arkasına HES boruları döşenmeye başlamasıyla çalışmaların yol değil HES Projesi inşaatı olduğu ortaya çıkmıştı.

Önceki hafta Gürgen köylüleri yaşananları hemşerileri Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a duyurmak istemiş ve protesto eylemi gerçekleştirmişlerdi. Ardından Köylüler HES Projesi inşaatıyla ilgili Rize idare Mahkemesine başvurmuş ve yargıdan bir karar çıkana kadar ilgili firmanın çalışmaları durdurmasını istemişti. İlgili firma köylülerin tüm taleplerini yok sayarak çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam etmişti.