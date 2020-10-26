Erdoğan'ın Fransız mallarını boykot çağrısına TBMM Başkanı Şentop'tan destek

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarının boykot edilmesi çağrısını destekleyerek, boykotun, bütün İslam dünyasının desteğiyle de güçlü bir şekilde gerçekleşmesinin bir zaruret olduğunu söyledi.
Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'den yaptığı paylaşımda, "İslam düşmanlığında ve sevgili Peygamberimize saygısızlıkta başı çeken Fransa yönetimine karşı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Fransız mallarına yönelik boykotun bütün İslam dünyasının desteğiyle de güçlü bir şekilde gerçekleşmesi bir zarurettir" ifadesini kullandı.
Erdoğan, "Nasıl Fransa'da 'Türk markalı mal satın almayın' deniyorsa, buradan milletime sesleniyorum, sakın Fransız mallarını satın almayın" ifadelerini kullanmıştı.