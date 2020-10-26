Erdoğan'ın Fransız mallarını boykot çağrısına TBMM Başkanı Şentop'tan destek

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarının boykot edilmesi çağrısını destekleyerek, boykotun, bütün İslam dünyasının desteğiyle de güçlü bir şekilde gerçekleşmesinin bir zaruret olduğunu söyledi.