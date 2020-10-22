Erdoğan'ın eski danışmanı Beki: Ümit Özdağ, Buğra Kavuncu ve Meral Akşener konuştu ama Hakan Fidan’la Hulusi Akar neden susuyor?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde danışmanlığını yapan Karar gazetesi yazarı Akif Beki, İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında yaptığı 'FETÖ'cü' imasının ardından başlayan tartışmaları yorumladı. Akşener'in Kavuncu hakkında Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la görüştüğünü hatırlatan Beki, "Ümit Özdağ, Buğra Kavuncu ve Meral Akşener konuştu ama Hakan Fidan’la Hulusi Akar neden susuyor?" diye sordu.

Beki, "Muhalif siyasileri fişliyor, aleyhlerinde kullansın diye de rakiplerine fısıldıyorlarmış gibi bir zan altında bırakılmıyor mu MİT ve Genelkurmay? Ellerinde somut bir bulgu olsa soluğu savcıda almaları gerekirdi. Akşener’e ellerinde istihbari bir duyum olmadığını bildirdikleri de doğruysa...Adlarına sahte fiş üretilerek, fişleme yapıyor ve el altından karalama kampanyalarına servis ediyor durumuna düşürülmüş olmuyorlar mı?" düşüncesini dile getirdi.

Beki, "Düzmece ve uydurma değil de o fiş gerçekse daha fena. Devlet istihbaratı, muhalif siyasileri yasadışı ve gayriresmi güvenlik soruşturmasından mı geçiriyor? Kişisel verilerin korunması kanunundan lekelenmeme hakkına...Suçun şahsiliğinden hakkında kesinleşmiş yargı kararı olmadan kimsenin suçlu ilan edilemeyeceğine kadar...Hukuk ayaklar altında.Geçiştirilemez bir skandalla karşı karşıyayız. Bu kadar ucuz mu? Siyasi tasfiye operasyonuna alet ediliyorlar. Bir parti içi hesaplaşmaya adlarının karıştırılmasına MİT ve Genelkurmay sessiz mi kalacak?Bir savcı, ihlal ettiği kanunların hesabını Özdağ’dan sormayacak mı?" ifadesini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın

TIKLAYIN - İyi Parti'de 'FETÖ' gerilimi | Buğra Kavuncu: Ümit Özdağ hakkında iftiralarından dolayı suç duyurusunda bulunacağım

TIKLAYIN - İstanbul'da İyi Partili 39 başkan, Ümit Özdağ'ın partiden ihracını talep etti

TIKLAYIN | Abdulkadir Selvi: Akşener, İyi Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu için Millî Savunma Bakanı Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı aramış