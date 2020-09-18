Erdoğan'ın eski danışmanı Beki: RTÜK’e inanmak istiyorum

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde danışmanlığını yapan Karar gazetesi yazarı Akif Beki, RTÜK'ün FOX TV'ye 'argo dil' kullanımı gerekçesiyle kestiği cezayı köşesini taşıdı. Beki, "RTÜK’e inanmak istiyorum. Argoyu, iktidar eleştirisini cezalandırmaya bahane etmediklerine inanmak isterim." düşüncesini dile getirdi.

Beki, "Fatih Portakal’dan sonra FOX ana haberi sunmaya başlayan Selçuk Tepeli’ye, ilk cezası kesildi. ‘Argo dil’den... 'Dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez' ilkesini ihlal etmiş. Tepeli, otoyol ve köprü geçiş ücretlerinden bahsederken şöyle demiş: 'Ne kadar düdüklendiğini anlamıyorsun.' ‘Düdüklenmek’e, sözlükte üç anlam veriliyor. Biri cinsel eylem, diğer ikisi ‘kandırılmak, kazıklanmak, aldatılmak’ manalarına... Fransızcadan geçen ‘argo’nun karşısında ise şu ikisi yazıyor: 'Kullanılan ortak dilden ayrı olarak aynı meslek veya topluluktaki insanların kullandığı özel dil veya söz dağarcığı.' İki: 'Serserilerin, külhan beylerinin kullandığı söz veya deyim.' RTÜK, ‘argo’nun bu ikinci tanımını esas aldığı ve ekranda kullanılmasını uygun bulmadığı için mi kesti cezayı?" değerlendirmesinde bulundu.

Beki, "Haşa, yoksa haberin anlatmak istediği şeyi uygun bulmadığından mı? Tabiri ayıpladığı, dile biber sürmeyi gerektirdiğine hükmettiği içinse duyarlılığı anlaşılabilir. Umarım, argo yasağını ihlal gerekçesi, gerçek sebeptir. ‘Geçenden kaç, geçmeyenden kaç akçe aldıkları belli değil’ denmesine takılmamışlardır asıl. Argoyu, iktidar eleştirisini cezalandırmaya bahane etmediklerine inanmak isterim. Tıpkı, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun diplomasi diline dönmesine sevindiğim, kalıcı olacağına inanmak istediğim gibi..." ifadesini kullandı.

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