Erdoğan'ın eski danışmanı Beki: Mütercimler özür dilemiş, illa hapse mi atılması gerek!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde danışmanlığını yapan Karar gazetesi yazarı Akif Beki, ekonomist Erol Mütercimler'in imam hatip mezunlarına yönelik sözleri nedeniyle özür dilediğini anımsatarak, "Özür dilemiş; nefret ve ayrımcılık suçu içeren aymazca bir karalama olduğunu ikrar ve kabul etmiş. İlla hapse mi atılması gerek! Diyanet’in içi, hapsettirmeden soğumayacak mı!" düşüncesini dile getirdi.

Beki, “İmam Hatip mezunlarından sahtekar ve sapık çıkıyor' gibi korkunç bir genelleme nasıl yapılabilir? İmam Hatip dernekleri, duyarlı kesimler, Milli Eğitim Bakanlığı, İmam Hatipli kimi bakanlar, zinde medya, RTÜK ve savcı...Hepsi teklemeden, anında harekete geçti. Diğerleri savcılığa şikayet etti. Savcı soruşturma açtı, RTÜK inceleme başlattı... Ben de ilk yazımda derhal tepki gösterdim. Erol Mütercimler’in kendisi bile tepkilere hak verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Beki, "Ama uzatmadan, geciktirmeden de ağız dolusu özür diledi, yanlışını düzeltti. O arada, Haliç Üniversitesindeki görevinden de istifa etti. Ve bütün bunlar olup bittikten sonra Diyanet devreye girdi. Mütercimler’in cezalandırılması talebiyle bir suç duyurusunda da onlar bulundu. Özür dilemiş; nefret ve ayrımcılık suçu içeren aymazca bir karalama olduğunu ikrar ve kabul etmiş. İlla hapse mi atılması gerek! Diyanet’in içi, hapsettirmeden soğumayacak mı! Kusura bakmasınlar ama bundan sonrası fırsatı ganimet bilmiş de istismar ediyor gibi görünür. Hatasında diretmiyor, savunmuyor. Haklıyken suyunu çıkarıp haksız duruma düşmenin alemi ne!" ifadesini kullandı.

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Ne olmuştu?

Mütercimler, Haber Global'de katıldığı ve tarikatların tartışıldığı bir program sırasında, yazar Müfid Yüksel ile girdiği tartışmada, "Ama sonuca bakın, o imam hatipten mezun olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor, sahtekar, cinsi sapık, ahlaksız" ifadelerini kullandı.

Mütercimler sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek özür diledi.

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