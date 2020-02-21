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Erdoğan'ın dava açtığı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik: Pazartesi günü yer yerinden oynayacak

21 Şubat 2020 19:43

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, 24 Şubat'ta bir basın toplantısı düzenleceğini söyleyerek 'yer yerinden oynayacak' dedi.

Çelik, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Kılıçdaroğlu aleyhinde açtığı tazminat davasında mahkemeye sunduğu ve 'sıfırlama tapeleri'nin delil olarak gösterildiği cevap dilekçesi nedeniyle 24 Şubat’ta sanık olarak hâkim karşısına çıkacağı davaya ilişkin konuştu.

TIKLAYIN - Savunma dilekçesine de dava; Kılıçdaroğlu'nun avukatı hâkim karşısına çıkacak

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda davanın görüleceği gün 'çok önemli bir açıklama yapacağını' duyurarak şu ifadeleri kullandı: 

"Medya kuruluşları ve basın mensuplarına açık çağrı! 24 Şubat (Pazartesi) günkü İstanbul Anadolu Adliyesi'ndeki (6.ACM, saat 10:45) duruşmama ve sonrasında yapacağımız basın açıklamasına mutlaka bekliyoruz! Gelmezseniz pişman olursunuz! Yer yerinden oynayacak! Sürprizim var!"

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