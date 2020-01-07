Savunma dilekçesine de dava; Kılıçdaroğlu'nun avukatı hâkim karşısına çıkacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Kılıçdaroğlu aleyhinde açtığı tazminat davasında mahkemeye sunduğu ve “sıfırlama tapeleri”nin delil olarak gösterildiği cevap dilekçesi nedeniyle 24 Şubat’ta sanık olarak hâkim karşısına çıkacak.

Erdoğan, 17-25 Aralık operasyonlarını kastederek “ülkenin her tarafını peşkeş çektiniz” diyen Kılıçdaroğlu’na tazminat davası açtı. Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davaya sunduğu cevap dilekçesinde, CHP liderinin sözlerinin dayanağı olan olguları ispatlayacaklarını ve buna ilişkin delil sunacaklarını söyledi.

Çelik, daha sonra mahkemeye 17-25 Aralık sürecinde ortaya çıkan ve 'FETÖ' tarafından montajlandığı iddia edilen tapeleri delil olarak sundu. Bunun üzerine Erdoğan’ın avukatları, Çelik hakkında suç duyurusunda bulundu. İstanbul Başsavcılığı, suç duyurusu üzerine Çelik hakkında soruşturma yapabilmek için Adalet Bakanlığı’ndan izin istedi. Bakanlık da geçen Ağustos ayında soruşturma izni verdi. Bunun üzerine savcılık, Çelik hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret ve görevi kötüye kullanma” suçlarından toplam 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Davanın iddianamesinde Çelik’in, Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde Erdoğan tarafından açılan manevi tazminat davasına ilişkin dosyaya “sıfırlama tapesi” adı altında FETÖ tarafından montajlandığı iddia edilen kayıtları delil olarak verdiği anımsatıldı.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre iddianame, Çelik’in avukat olması nedeniyle son soruşturma izni verilmesi için İstanbul Başsavcılığı’na en yakın ağır ceza mahkemesinin bulunduğu İstanbul Anadolu Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. İstanbul Anadolu 18. Ağır Ceza Mahkemesi de, son soruşturma talebini kabul etti. Daha sonra İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi de iddianameyi inceleyerek, Çelik hakkındaki davanın kabulüne karar verdi. Davanın ilk duruşması 24 Şubat’ta görülecek.