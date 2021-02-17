Gazeteci Ali Kayalar, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, eski Başbakan Binali Yıldırım’ın 4 yıl önce yaptığı bir konuşmayı tekrarlamasıyla ilgili ironik bir yazı kaleme aldı.

Kayalar, Yetkin Report’ta kaleme aldığı yazıda, "2017 yılının Ağustos ayında, yani darbe girişiminden bir yıl sondaki Türkçe Yaz Okulları kapanış töreni için bir davet geldi çalıştığım gazeteye. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde… Milletin sarayındaydık, Erdoğan konuşacaktı ama program değişti, onun yerine Başbakan Binali Yıldırım çıkacak dediler. İşte o andan itibaren misafir çocuklara eşlik eden Yavuz Bingöl’ün bet bağlaması daha da bet çınlamaya başladı kulağımıza. Fakat Binali Yıldırım da gecikince, sahneye Numan Kurtulmuş çıktı. Neyse ki Yıldırım son dakikalara yetişerek onun 'icraatın içinden' konuşmasını böldü. Kürsüyü kurcaladı. Biraz önceki konuşmacıların notlarını buldu, kendine has şakalarını yaptı. Ne olduysa orada oldu. Belli ki o kağıtlar arasında Erdoğan’ın neredeyse dört sene sonra yapacağı konuşmanın metni karışmıştı! (Bakın burası mevcut hükümetin ne kadar planlı programlı çalıştığını göstermesi açısından çok önemli, konuşmalar yıllar önceden yazılıyor.)" ifadesini kullandı.

Kayalar yazısında şunları kaydetti:

"Bu da kanıtlıyor ki Erdoğan’ın Binali Yıldırım’ın konuşmasını aldığı iddiası abestir. Aslında Erdoğan’ın konuşması Binali Yıldırım tarafından kullanılmıştır. Ortada bir kandırma, aldanma varsa mağdur Erdoğan’dır. Binali Yıldırım’ın ise zaten yıllardır Erdoğan’ın konuşmalarını seslendirdiği iddiası art niyetlidir. Yok, Erdoğan’ın 2012’de yaptığı hasret konuşması da yıllar sonra yapılacak bir konuşmanın metniyle karışmıştır diyorsanız; uzay mevzusunu daha yeni girdik, zamanda yolculuk için daha yolumuz var…"

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