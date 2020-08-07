Erdoğan'ın Bahçeli'nin Akşener davetine destek vermesine, İyi Parti'den ilk yorum

İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhur İttifakı'ndaki ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik yaptığı 'Evine dön' çağrısına ilişkin, "En makul çizgide davettir. Birlik beraberliğin tesisine yönelik bir adım olabilir" yorumunu değerlendirdi.

Yeniçağ'ın haberine göre; Poyraz, Erdoğan'ın sözlerinin ardından yaptığı açıklamada, “Uzun zamandır yerli ve milli olmadığımızı söyleyen Cumhur İttifakı'nın partimizin yerli ve milli olduğunu itiraf etmiş olmaları bizim için kıymetli. Dolayısı ile bu yerli ve millilik noktasında daha önceki açıklamaları ile ilgili bir mahcubiyetleri var" dedi.

'İktidarın kendilerinden üstü kapalı da olsa yerli ve millilik konusunda özür dilemesinin bir erdem olduğunu' ifade eden Poyraz, şöyle konuştu:

“Biz güçlendirilmiş ve iyileştirilmiş parlamenter sisteme dönüş noktasında destek verilmesi bizim önceliğimiz. Eğer bir iş birliğinden bahsediyorlarsa iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş yönündeki çalışmalarımıza destek sağlamaları ve katkıda bulunmaları bizim için değerli. Uzun zamandır yerli ve milli olmadığını söyledikleri partimizin yerli ve milli olduğunu itiraf etmiş olmaları bizim için kıymetli. Dolayısı ile bu yerli ve millilik noktasında daha önceki açıklamaları ile ilgili bir mahcubiyetleri var. Kaldı ki üstü kapalı olarak özür dilemek de bir erdemdir. Bunu kabul etmekte başka bir erdemdir."

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