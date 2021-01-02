TBMM Başkanlığı'ndan Sözcü haberine yalanlama geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı, haber aplikasyonlarından Sözcü gazetesinin kaldırıldığı haberini yalanladı. Şirket değişikliği sebebiyle kısa süreliğine aplikasyonda bir kesinti meydana geldiği belirtilirken, dün de aynı sorunun Milliyet gazetesi için yaşandığı aktarıldı. Söz konusu aplikasyonda şu anda Sözcü gazetesinin de yer aldığı ifade edildi.

Erdoğan dün "2020'nin torbasından felaket ve gözyaşı çıktı" manşeti altında Ayasofya'nın ibadete açılmasına da yer veren Sözcü gazetesine ilişkin eleştirilerde bulunmuştu. Erdoğan, "Ben Sözcü gazetesini okumuyorum. Kimse de lüzumsuz yere buna para verip almasın. Ayasofya 2020'nin adeta taçlı yıldızıdır" ifadelerini kullanmıştı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ayasofya'nın açılışını '2020'nin felaketleri' ve 'hatırlamak istemediğimiz' olayları arasında sayan bir zihniyet, hangi topraklara ait olabilir?'' diye sormuştu.

Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından Gazete Duvar'da yer alan haberde TBMM'nin yasama faaliyetleri, haberler ve tutanakların yer aldığı aplikasyonun gazete manşetleri yer alan bölümünde Sözcü gazetesine bugün yer verilmediği belirtilmişti. TBMM Başkanlığı'ndan söz konusu habere yalanlama geldi.

Aplikasyonu milletvekili, çalışan ve basın mensupları kullanıyor.