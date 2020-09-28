Erdoğan'ın açılışını yaptığı 300 fabrika arasında 45 yıllık olan da, sehven yer alan da, konkordato ilan edilen de var!

Cumhubaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün toplu olarak açılışını gerçekleştirdiği 300 fabrika arasında 10 yıllık, 15 yıllık, hatta 45 yıllık işletmelerin oluğu ortaya çıktı.

Erdoğan, önceki gün ‘dev açılış’ adlı altında Antep’te 300 fabrikanın toplu açılışını gerçekleştirdi. Açılışta yaptığı konuşmada 15 milyarlık yatırımla hizmete giren fabrikalarda, 45 bin kişiye doğrudan istihdam sağlanacağını ifade eden Erdoğan, "Dolaylı istihdamı da hesaba kattığımızda bu sayı 100 bini aşıyor. Tam kapasite üretime geçilmesiyle bu fabrikaların, Gaziantep’in ihracatına 1 milyar doların üzerinde katkı sağlaması bekleniyor" dedi.

Açılışın ardından Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesinden 300 fabrikanın bulunduğu liste yayımlanınca ‘yeni fabrika’ denilen şirketlerin aslında 10 yıllık, 15 yıllık hatta 45 yıllık işletmeler olduğu ortaya çıktı.

45 yıllık fabrikanın adı listeye sehven eklenmiş

Bu fabrikalardan bir tanesi yaklaşık 300 kişinin çalıştığı Çiltuğ Isı Sanayi ve Ticaret A.Ş. 45 yıldır faaliyet gösteriyor. Sosyal medyada da gündeme gelen fabrika ile ilgili Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, bölgedeki diğer sanayi, ticaret ve ihracatçı odaları birliği başkanlarıyla birlikte açıklama yaptı. Açıklamada fabrikanın adının ‘sehven’ listeye eklendiği belirtildi.

Yapılan açıklamada yeni yatırım yapan fabrikaların listeye eklendiği belirtildi ancak listede yeni yatırım yapmayan Şireci Tekstil de yer alıyor. 1997 yılında kurulan Şireci Tekstil 2’nci ve 3’üncü Organize Sanayi Bölgeleri’nde 4 fabrikası ile faaliyet gösteriyor.

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Lisedeki bir fabrikayı geçen sene Soylu ve Gül açmıştı

300 fabrika içerisinde bulunan Barem Ambalaj adlı firmanın ​2019 Kasım ayında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından açılışı yapılmıştı.

Şimşek imzalı açıklamada Barem Ambalaj’ın yeni yatırım yaptığı için listede yer aldığı belirtilmiş ancak Ticaret Sicil Gazetesi’nde firmanın yeni yatırım yaptığına dair resmi bir kayıt bulunmuyor.

"Taşınan fabrika yeni olarak gösterilmiş"

BirGün'de yer alan habere göre, DİSK Tekstil Antep Şube Başkanı Mehmet Türkmen, 100’den fazla fabrikanın aslında var olan firmalar olduğuna dikkat çekti. Türkmen, “Listenin içerisinde 40 yıllık fabrikalar var. Örneğin 1’inci Organize Sanayi’de bulunan bir fabrika 5’inci Organize’ye taşınmış. Bunu yeni fabrika olarak göstermişler.

"Listedeki fabrkalar arasında konkorddato ilan edenler var"

Özellikle listede yer alan halı ve tekstil fabrikaları yılların fabrikalarıdır. 300 fabrika içinde konkordato ilan eden şirket bile var” ifadelerini kullandı.

Listede yer alan firma Gürel Çuval fabrikası. 2016 yılından bu yana fabrikada çalışan ve ismini vermek istemeyen bir işçi “2017 yılında fabrika 5. Organize Sanayi Bölgesi’ne taşındı. Şuan yan tarafta bir inşaat var ama hali hazırda faaliyete geçen yeni bir şey yok. Aldığımız duyuma göre de aynı kişiye Gürel Un fabrikası buraya taşınacakmış” ifadelerini kullandı.