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Varank'tan '300 fabrika' açıklaması: Sehven yazılmış bir isimden koparılan yaygara yeni yatırımları gölgeleyemez

27 Eylül 2020 23:19

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dün Gaziantep'te açılışı yapılan '300' fabrikalaya ilişkin, "Türk sanayisinin gücünü yerinde görmek isteyenlere Gaziantep OSB'nin kapıları açık. Sehven yazılmış bir isimden koparılan yaygara yeni yatırımları gölgeleyemez" dedi.

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