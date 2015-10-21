Erdoğan ile Putin telefonda Esad'ın ziyaretini konuştu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın dün Moskova'ya yaptığı ziyaret hakkında bilgi verdi.

Erdoğan, Suriye'deki son gelişmelerle ilgili endişelerinin yanı sıra, Halep ve çevresindeki saldırıların ardından Suriye'den gelebilecek yeni göç dalgasına ilişkin konuların görüşüldüğü bildirildi.



Reuters'a göre, iki lider G-20 toplantısında önümüzdeki ay bir araya geldiklerinde tüm konuları ayrıntılı biçimde görüşme konusunda da mutabık kaldı.