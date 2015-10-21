Davutoğlu: Esed keşke sürekli Moskova'da Putin'in yanında kalsa...

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın Moskova'ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ziyaret etmesine ilişkin olarak, "Esed, keşke Moskova’da daha uzun süre kalsa da Suriye halkı biraz rahat etse. Hatta sürekli kalsa da geçiş süreci böyle başlasa" dedi.

Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Davutoğlu'nun açıklamalarından ilgili bölümler şöyle:

"Türkiye'nin Suriye politikası çok açıktır. Biz barbarca saldıran bir yönetimin meşrutiyetinin kalmadığını düşünüyoruz. Maalesef Suriye yönetimi ve Esed böyle bir geçiş sürecinden ziyade halkına baskı ve zulüm yapmaya devam ediyor. Suriye'den göç etmiş milyonlarca insanın kendi ülkesine barış geldiğine inanmadığı sürece bu süreç başarıya ulaşmaz.Suriye Esedli bir geçiş değil Esed'in gidiş formüllerinin olduğu bir süreç yaşamalı ve böyle bir formül devreye sokulmalı.

Rusya yaptığı müdahale ile Suriye'ye verdiği desteği açık bir şekilde ortaya koymuştur.Keşke Esed uzun bir süre Moskova'da kalsada Suriye halkı rahat etse ve sözü edilen geçiş süreci böylece başlamış olsa..."