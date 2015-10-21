Esad 5 yıl sonra ilk kez yurt dışına çıktı, Moskova'da Putin'le görüştü

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Suriye lideri Beşar Esad'ın Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştüğünü açıkladı.

Reuters'ın haberine göre; Esad ve Putin, Rusya'nın Suriye'deki askeri hareketliliğinin devamına ilişkin sorunları görüştü. Esad, Putin'i Suriye'deki durum ve rejim askerlerinin planlarına dair bilgilendirdi.

Peskov, Esad'ın çalışma ziyareti için dün akşam Moskova'ya geldiğini ve Putin'le görüştüğünü aktardı.

Reuters'ın haberine göre, görüşmede Esad, sadece yönetici elitin değil, tüm Suriye halkının ülkenin geleceğini belirlemek istediğini söyledi. Suriye lideri, terörizmin siyasi çözüme engel olduğunu da sözlerine ekledi.

Putin'den teşekkür

Putin, davetine icabet ederek Moskova'ya gittiği için Esad'a teşekkür etti. Esad ise Putin'e yardımlarından dolayı minnettar olduğunu söyledi.

Suriye Devlet Başkanlığı, Esad'ın, Rusya ziyaretinin ardından Şam'a döndüğünü açıkladı.

Rusya, Suriye'de 30 Eylül'den beri gerçekleştirdiği hava operasyonlarında, rejime karşı savaşan Suriyeli muhalifler ve terör örgütü IŞİD'i hedef alarak, Esad rejimine destek veriyor.

Yaklaşık 5 yıl sonra ilk kez

Uluslararası ajanslar, Esad'ın, Suriye'de 2011'de patlak veren ve iç savaşa dönüşen çatışmaların başlamasından bu yana ilk kez yurt dışına çıktığını belirtti.

BBC muhabiri Kim Ghattas, Esad'ın Aralık 2010'da Paris'e yaptığı ziyaretin ardından ilk kez yurt dışına çıktığını bildirdi.

Moskova'ya nasıl ulaştı?

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Moskova'ya gerçekleştirdiği sürpriz ziyaretin ardından Suriye liderinin Rusya'ya ulaşırken nasıl bir güzergah izlediği tartışılmaya başlandı.

Suriye liderini taşıyan uçağın Moskova'ya hangi ülkelere ait hava sahalarından geçerek ulaştığı bilinmiyor.

Ancak Hürriyet'teki habere göre, üç ihtimal göz önünde bulunduruluyor.

1) Uçak, Irak- İran güzergâhını izledikten sonra Ermenistan ve Gürcistan üzerinden Rusya'ya girdi.

2) Yine Irak-İran güzergâhından sonra Türki cumhuriyetler üzerinden Rus hava sahasına girdi.

3) Düşük ihtimal: Uçak, Akdeniz'den geçtikten sonra Avrupa ülkeleri ve Karadenizüzerinden Rusya'ya ulaştı.