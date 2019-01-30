Erdoğan ile buluşan sinemacılar: Böyle hız görmedik, başkanlık sistemini son 2 haftada idrak ettik

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün aralarında Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar ve Demet Akbağ'ın da bulunduğu sinemacılarla bir araya geldi. Yeni sinema yasasının imzalandığı toplantıda senarist ve yapımcı Bahadır Özdener, "Başkanlık sistemini son iki haftada idrak ettik. Sağladığınız birlik sayesinde artık aramızda ayrılık gayrılık olmaz" dedi.

Erdoğan dün Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sinema sektörü temsilcilerini kabul etti.

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Yılmaz Erdoğan: Böyle hız görmedik

Kabulde yönetmen, oyuncu ve yapımcı Yılmaz Erdoğan, "Türk sinema ve dizi sektörünün uluslararası alanda rekabet gücünün artırılmasını amaçlayan" yasa teklifinin kısa sürede TBMM Genel Kurulu'na gelerek yasalaşmasına işaret ederek sorunlarının çözümü noktasında daha önce böyle bir ivme ve hızı görmediklerini söyledi.

Sabah’ın haberine göre, senarist ve yapımcı Bahadır Özdener, "Başkanlık sistemini son iki haftada idrak ettik. Sağladığınız birlik sayesinde artık bizim aramızda ayrılık gayrılık olmaz" dedi.

Oyuncu ve yapımcı Şahan Gökbakar da milli sinema ve geleceği açısından çok önemli bir adım atıldığını belirtti. Gökbakar, Erdoğan'ın yasayı onayını 'tarihi bir imza' olarak niteledi.

"Burada bir tane reis var"

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre de görüşmede esprili anlar da yaşandı. ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, "Bizim dizimizi de izlemiyorsunuz sanırım. Sayın Bahçeli hep bizim diziden bahsediyor" dedi. Erdoğan ise "Olur mu öyle şey? Ben de izliyorum" karşılığını verdi. Dizide Kaynarca'ya "Reis" dendiği hatırlatılınca Erdoğan, "Burada bir tane reis var" diye espri yaptı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre, görüşmeye katılan isimler ise şöyleydi:

Birol Güven, Şükrü Avşar, Timur Savcı, Cemal Okan, Muzaffer Yıldırım, Çağrı Özeren, Yılmaz Erdoğan, Necati Akpınar, Fatih Aksoy, Mahsun Kırmızıgül, Kerem Çatay, Mehmet Bozdağ, Serdar Öğretici, Bülent İnal, Burak Özçivit, Oktay Kaynarca, Ata Demirer, Tamer Karadağlı, Şoray Uzun, Demet Akbağ, Raci Şaşmaz, Onur Tan, Bahadır Özdener, Elif Dağdeviren ve Şükrü Erol Avcı.