Barış Atay: Sinemacılığın yüz karaları, bu yasa sizin eseriniz!

Sanatçı ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la buluşan sinemacılara tepki gösterdi.

Yeni sinema kanununu imzalayan Erdoğan'la bir araya gelen sinemacılara tepki gösteren Atay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sansür yasası imzalanırken, RTE’nin önünde, suratlarında gülücüklerle el pençe divan duran, korkudan gıkını çıkarıp yasa hakkında tek kelime edemeyen oyuncular, yönetmenler; sizler sinemacılığın yüz karasısınız. Bu yasa sizin eseriniz. Bugünleri hiç unutmayın!"

GALERİ - Cumhurbaşkanı Erdoğan sinema sektör temsilcileriyle görüştü

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre, görüşmeye katılan isimler ise şöyleydi:

Birol Güven, Şükrü Avşar, Timur Savcı, Cemal Okan, Muzaffer Yıldırım, Çağrı Özeren, Yılmaz Erdoğan, Necati Akpınar, Fatih Aksoy, Mahsun Kırmızıgül, Kerem Çatay, Mehmet Bozdağ, Serdar Öğretici, Bülent İnal, Burak Özçivit, Oktay Kaynarca, Ata Demirer, Tamer Karadağlı, Şoray Uzun, Demet Akbağ, Raci Şaşmaz, Onur Tan, Bahadır Özdener, Elif Dağdeviren ve Şükrü Erol Avcı.

Yasa Resmi Gazete'de

Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

"Milli kültürün uluslararası tanıtımına katkı sağlar nitelikte olan dizi filmlerin desteklenmesi, sinema sektörünün uluslararası alanda rekabet gücünün artırılması ve Türkiye'nin film üretim merkezlerinden biri haline gelmesi" amacı taşıyan kanun Resmi Gazete'de yer aldı.

Kanuna göre, dizi film desteğinin yeni bir destek türü olarak eklenmesi sebebiyle "dizi film" tanımı yapılmasını öngörüyor.

Sinema filmi öncesinde reklamların süresi en fazla 10 dakika, fragman gösterim süresi en az 3, en fazla 5 dakika olacak; sinema filmi gösterim arası 15 dakikayı aşamayacak.

Sinema salonu işletmecileri, sinema biletini içeren abonelik, promosyon, kampanya ve toplu satış faaliyetleri gerçekleştiremeyecek. Bilet ile mısır veya başka bir ürünün satışı birleştirilerek, yapılamayacak.