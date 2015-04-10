Erdoğan 'iç güvenlik yasası'nı yeniden imzalayacağını söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Haftası münasebetiyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na davet ettiği 81 ilde görev yapan 400 polis memuruna yaptığı konuşmada, Meclis'ten büyük tartışmalar sonucunda geçen İç Güvenlik Yasası'nı büyük bir ihtimalle bugün imzalayacağını açıkladı. Ancak Cumhurbaşkanlığının sitesine göre Erdoğan geçen hafta Cuma günü yasayı yayımlanmak üzere Başbakanlığa göndermişti.

Erdoğan, polis memurlarına yaptığı konuşmada, "İç Güvenlik Yasası çıkıyor. Niye rahatsız oldular, niye rahatsız oluyorlar" ifadelerini kullandı. Yasayla ilgili olarak, "Bugün büyük ihtimalle imzalayacağım" diyen Erdoğan, yasaya karşı çıkanların tek dertlerinin polislerin güvencede olmaması olduğunu da iddia etti. Erdoğan, "Tek dertleri var, polis güvencede olmasın. Bugüne kadar hep öyle hareket ettiler. Bu yasa polisi biraz daha güvence altına aldığı için, daha bu noktada ileriye ulaşabilmesi noktasında, onları bu rahatsız etmeye başladı" dedi.

Yasayla ilgili onay açıklaması 3 Nisan'da yapılmıştı

3 Nisan Cuma günü Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sitesinden, kamuoyunda İç Güvenlik Yasası olarak bilinen "Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"la ilgili yapılan açıklama, aşağıdaki şekildeydi:

6638 sayılı "Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Anayasanın 89 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir.

Cumhurbaşkanı'nın bugünkü konuşmasının ardından BBC Türkçe'yi arayan Cumhurbaşkanlığı basın biriminden bir yetkili, "iç güvenlik yasası" ifadesinin sehven söylendiğini, asıl olması gereken ifadenin "iş güvenliği yasası" olduğunu söyledi.