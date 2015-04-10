Erdoğan: Polis beni takip edip dinlerse ben onlara nasıl güveneyim

Polis Haftası münasebetiyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na davet ettiği 81 ilde görev yapan 400 polis memuruna seslenen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Polis teşkilatı bir bütündür. Böşünürse Allah korusun vatan elden gider. Polis beni takip edip dinlerse ben onlara nasıl güveneyim" dedi.

Erdoğan, büyük tartışma ve kavgalarla Meclis'ten geçen iç güvenlik yasasını da bugün büyük ihtimalle imzalayacağını duyurdu.

Çağlayan Adliyesi'nde yaşamını yitiren Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın kurtarılması için yapılan operasyona da değinen Erdoğan, bir kez daha operasyonun başarılı olduğunu dile getirerek polisleri kutladı.

İzleme Heyeti krizi sonrası kritik bir aşamaya gelen çözüm sürecine de dğinen Erdoğan, "Seçimlerden sonra süreç için somut adımlar bekliyorum" diye konuştu.

Erdoğan, Polis Haftası münasebetiyle konuşma yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Herkesin vicdanı kendisidir. 1845 yılında ilk polis ismini alan 1937 yılında bugünkü işleyişine kavuştu. Ülkemizin güven ve huzur kaynağı polisimizdir.

- Türkiye üzerinde oynana oyunlar üzerindeki hedeflerden biri polisler oldu. Polisler kendi için bölünmeye taraf yapılmaya çalışıldı. Bu teşkilat bir bütündür. Bu teşkilat bölündüğü anda millet bölünür, devlet bölünür, vatan elden gider. Bu teşkilatın önemli bu denli önemlidir. Aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetlerimizdir.

'Kurunun yanında yaş da yanıyor'

- Son olarak paralel örgüt polis içinde örgütlendi. Bu bölmeye örnek paralel yapıdır. Polis içinde mensupları çıktı. Ülkesine ve milletine ihanet edecek şuursuzlar yüzünden hiçbir polisimizin rencide edilmesine razı olamam. Ama gel gelelim ki kurunun yanında yaş da yanıyor.

- Yargıda, üniversitede, poliste de aynı sorun yaşanmıştır. Buradan tüm polislerimize sesleniyorum. Sizin arkanızda millet var, hükümet var, Cumhurbaşkanı var, rahat olun.

- Bunlar Savcımızın şehit edilmesi olayında gerçek yüzlerini gösterdiler. Birinci saatte de yapılabilirdi ama yapmadık. Görüşmelerle Mehmet Selim kardeşimizi kurtarabilir miyiz diye mücadele ettiler. Ben o operasyondaki kardeşlerimi tebrik ediyorum. Milletimiz ile polisimiz arasına nifak tohumu ekenlere fırsat vermeyeceğiz.

'İç güvenlik paketini imzalayacağım'

- İç Güvenlik Yasası çıkıyor. Niye rahatsız oldular, niye rahatsız oluyorlar? Bugün büyük ihtimalle imzalayacağım. Tek dertleri var, polis güvencede olmasın. Bugüne kadar hep öyle hareket ettiler. Bu yasa polisi biraz daha güvence altına aldığı için, daha bu noktada ileriye ulaşabilmesi noktasında, onları bu rahatsız etmeye başladı.