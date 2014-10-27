'Erdoğan, HSYK'yı hısım, sülale, yandaş kuruluna dönüştürmek istiyor'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu’na (HSYK) yaptığı dört atama hakkında “Tarafsız olmayacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan eliyle HSYK, Hısım Sülale Yandaş Kuruluna dönüştürülmek istenmektedir. Yargı kirli siyasetin çamaşır makinası değildir, olmamalıdır” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanın HSYK’ya yaptığı atamalara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Tezcan yazılı açıklamasında şunları söyledi:

“AKP gençlik ve kadın kollarının yanına HSYK kolları eklenmiştir. HSYK üyesi atanan isimlerden Avukat Hayriye Şirin Ünsel’in Pendik Belediyesinin AKP’li meclis üyesi olduğu ortaya çıkmıştır. Ünsel’in 2008 yılından 2013 yılına kadar AKP Kadın Kolları İlçe Başkanlığı da yaptığı ifade edilmektedir. Bunun yanı sıra, Cumhurbaşkanı'nın avukatı ile kardeş olan kişi de HSYK’ya atanmıştır. Anayasa’nın yargı bağımsızlığını düzenleyen 138. maddesine göre tarafsız ve bağımsız olması gereken hakim ve savcıların üst kurulunda yer alacak olan isimlerin AKP’liliğinin tescillenmesi hukuka olan güveni sarsmıştır. HSYK, ideolojik ve siyasi beklentilerden bağımsız bir yapılanmadır. Tarafsız olmayacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan eliyle HSYK, Hısım Sülale Yandaş Kuruluna dönüştürülmek istenmektedir. Yargı kirli siyasetin çamaşır makinası değildir, olmamalıdır."