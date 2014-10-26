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Erdoğan, HSYK'ya daha önce AKP teşkilatında görev yapan üye atadı

Erdoğan’ın kurula atadığı üyeler arasından en çok dikkat çeken isim Hayriye Şirin Ünsel oldu

26 Ekim 2014 18:03

Arzu Yıldız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın atadığı HSYK üyeleri arasında AKP teşkilatında görev almış Şirin Ünsel de yer alıyor. Ünsel, AKP Pendik Teşkilatı kurucu yönetim kurulu üyesiydi, 2008 yılında AKP Kadın Kolları İlçe Başkanlığı görevini yaptı. 2009’da AKP kontenjanından Pendik Belediye Meclis üyeliğine girdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) dört üye atadı. Erdoğan’ın kurula atadığı üyelerin isimleri şöyle: Avukat Rasim Aytin, Ankara Barosu Avukatı Muharrem Özkaya, İstanbul Barosu Avukatı Hayriye Şirin Ünsel ve Aysel Demirel.

Erdoğan’ın kurula atadığı üyeler arasından en çok dikkat çeken isim Hayriye Şirin Ünsel oldu. 1966 Bağcılar doğumlu olan Ünsel, AKP Pendik Teşkilatı kurucu yönetim kurulu üyesiydi, 2008 yılında AKP Kadın Kolları İlçe Başkanlığı görevini yaptı. 2009’da Pendik Belediye Meclis üyeliğine AKP kontenjanından girdi. 

 

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