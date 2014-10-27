Yargıçlar Sendikası'ndan Erdoğan’a kınama, atanan üyelere çekilin çağrısı

Yargıçlar Sendikası Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na (HSYK) atadığı dört üye ile ilgili “Bu seçimleri gerçekleştiren Cumhurbaşkanını kınıyor, hukuk ve adalete inançları var ise, seçilen söz konusu kişileri bu görevlerinden çekilmeye davet ediyorum” dedi.

Yargıçlar Sendikası adına Ömer Faruk Eminağaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın HSYK’ya atadığı dört üye için yazılı açıklama yaptı. Eminağaoğlu’nun yaptığı yazılı açıklama şöyle:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan, HSYK'na diğer dört kaynaktan yapılacak seçimleri beklemeden, kendisine tanınan dört kişilik kontenjana seçim yaparak, diğer seçimlerden çıkacak sonuçlara göre hareket edip HSYK'yı biçimlendirdiği tartışmaları yaşanmaması yolundaki çağrılarımızı duymazdan gelmiştir.

Cumhurbaşkanı, HSYK için dört kişiyi seçmiş olup, yapılan seçimlere bakıldığında, ileri sürülen kaygıların haklılığı bir kez daha görülmüştür.

HSYK, mahkemelerin bağımsızlığı ve yargıçlık güvencesi ilkeleri çerçevesinde görev yapan anayasal bir kuruldur. HSYK tarafından 2006 yılında benimsenen BM Bangalore Yargı Etiği Kurallarında, yargıcın yürütme organının etki alanının dışında bulunması, fiili ilişki yönünden bağımsız olmasının yanında, böyle de görünmesi gerektiği açıkça ifade edilmiştir.

Yapılan seçimlere bakıldığında;

Başbakanla akrabalık bağı söz konusu bulunan, Cumhurbaşkanı'nın avukatı ile kardeş olan, iktidar partisi kadroları içinde yer alan, yargıçlık davranış kuralları ile bağdaşmayan kişilerin, tarafsız olması gereken bir Cumhurbaşkanı tarafından, üstelik BM Bangalore Yargı Etiği Kuralları'na da aykırı biçimde HSYK'ya seçildiği hayretle görülmüştür ki,

Bu seçimleri gerçekleştiren Cumhurbaşkanını kınıyor, hukuk ve adalete inançları var ise, seçilen söz konusu kişileri bu görevlerinden çekilmeye davet ediyor, HSYK'yı yapılan bu işleme karşı açıkça duruş göstermeye çağırıyor, gerçekleşen bu seçimlerle yargı bağımsızlığına yaratılan tehdit ve tartışmayı, uluslararası hukuk kamuoyuna da aktaracağımızı ifade ediyoruz."