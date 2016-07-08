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Politika

Erdoğan: Haritadan silinecek duruma giden bir Suriye var, buna göz yummak mümkün değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le temmuz sonu ya da ağustos başında bir görüşme yapacağını söyledi

08 Temmuz 2016 00:25

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, mülteciler konusunda NATO'dan destek istedi ve "Haritadan silinecek duruma doğru giden bir Suriye var. Buna göz yummak mümkün değil" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için zirvenin yapılacağı Polonya'nın başkenti Varşova'ya hareketinden önce havalimanında açıklamalarda bulundu. 

Erdoğan şunları söyledi: "Zirve kritik bir dönemde gerçekleşiyor. Göç hareketleri bütün dünyayı etkiliyor. Güvenlik tehdidi kavramının mahiyeti çok ciddi bir değişim yaşıyor. Bu süreçte NATO'nun daha aktif olması, bu yeni tehditler karşısında kendini de güncellemesi gerekiyor.

Küresel istikrar ve güç dengesinin devamı için, ittifakın dayanışmasını sürdürmesi, caydırıcılığını da tahkim etmesi şarttır. NATO'nun Türkiye'nin güvenliğini olumsuz etkileyen gelişmeler karşısında çok daha fazla çaba göstermesini bekliyoruz.

Birçok devlet başkanı ile ikili görüşmeler yapacağız.
3 milyonu aşan mülteci kriziyle karşı karşıyayız."

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesine ilişkin de, "Bu ay sonu, Ağustos başı gibi planlanması gündemde, netleştikten sonra duyurulacaktır" ifadesini kullandı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı, Suriye krizine yönelik olarak da, "NATO üyesi olarak dostlarımızın bizi yalnız bırakmaması gerekir. Bugüne kadar böyle bir şey görmedik. Haritadan silinecek duruma doğru giden bir Suriye var. Buna göz yummak mümkün değil" diye konuştu.

 

 

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